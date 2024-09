Vince McMahon revela por que ele não comprou o UFC, Shane McMahon lamenta sua decisão

O UFC é hoje uma das entidades esportivas mais lucrativas do planeta, mas esse não era o caso no início dos anos 2000, quando a promoção estava perdendo dinheiro, a maioria dos estados proibia o MMA e as redes de televisão não queriam ter nada a ver com o esporte.

Os antigos donos do Semaphore Entertainment Group (SEG) estavam tentando desesperadamente encontrar um comprador e foi quando Shane McMahon — filho do ex-fundador da WWE, Vince McMahon — foi abordado para assumir o UFC.

“Na época, o UFC teve alguns problemas financeiros e veio até nós e disse ‘você gostaria de comprar o UFC?’”, revelou Shane na nova série documental da Netflix Senhor McMahon. “Eu digo que isso é legal.

“Eu disse: ‘Pai, vamos nessa.’ Eu pensei que poderíamos realmente desenvolver essa marca porque ela é feita sob medida para o que fazemos. Temos uma equipe de produção, uma equipe de eventos ao vivo, uma equipe de merchandising, temos tudo pronto para ir. Então, para mim, era plug and play.”

Preparado como um potencial sucessor de seu pai no negócio de wrestling profissional, Shane supostamente viu o UFC como sua chance de provar que tinha a perspicácia para assumir uma organização e transformá-la em um sucesso financeiro. Isso poderia então preparar o cenário para ele comandar a WWE quando seu pai estivesse pronto para renunciar.

Mas quando Shane abordou Vince com a ideia de comprar o UFC, o velho McMahon não demonstrou interesse.

“Quando foi apresentado em termos de comprar o UFC, eu não gostei desse modelo de negócio”, Vince explicou. “Porque nosso modelo de negócio, você pode criar personagens muito parecidos com a Disney ou outra pessoa e podemos usá-los para sempre.

“Ao contrário de um boxeador/UFC [fighter]uma vez que você é derrotado, uma vez que você é machucado ou algo assim, sua carreira acabou. Estamos no show business. Isso é um esporte.”

Embora a WWE e o UFC compartilhem muito DNA semelhante em termos de atletas e personalidades que ajudam a gerar interesse, o wrestling profissional é um drama roteirizado, enquanto o MMA é uma luta real.

Isso foi tudo o que Vince precisou para justificar sua decisão de deixar de comprar o UFC e se dedicar apenas aos seus negócios diários, comandando a WWE.

“Então, de qualquer forma, ele pensou sobre isso e passou”, disse Shane sobre a decisão do pai. “Passou a oportunidade e foi isso.”

A Zuffa — uma empresa fundada pelos irmãos Lorenzo e Frank Fertitta junto com o amigo de longa data Dana White — acabou comprando o UFC por US$ 2 milhões em 2001. Enquanto a empresa lutava financeiramente por vários anos, o UFC finalmente mudou as coisas e os Fertitta venderam o negócio para a Endeavor por pouco mais de US$ 4 bilhões em 2016.

“10 anos depois ou algo assim, o UFC foi vendido por muito dinheiro e acho que Shane quer levar o crédito pela ideia de comprar o UFC”, disse Vince. “Shane realmente pensou que esse era o caminho a seguir.

“Então Shane, você pega seu dinheiro e coloca, o que não funcionou. Não funcionaria. Porque seria um investimento enorme e Shane só tinha um pouquinho [of money] então esse não é um bom investimento.”

Obviamente, Shane sempre viu potencial no UFC e a venda de US$ 4 bilhões, juntamente com o crescimento contínuo nos últimos anos, provou que a aposta teria valido a pena.

“A retrospectiva é sempre 20/20”, disse Shane. “Acho que teria sido um excelente investimento.”

Engraçado o suficiente, a Endeavor acabou assumindo a WWE também e então fundiu a organização com o UFC sob o nome atual da empresa TKO Group Holdings. A nova empresa combinada foi avaliada em mais de US$ 21 bilhões na época da fusão.

Quanto a Vince, ele eventualmente renunciou ao seu posto como presidente executivo da TKO Group Holdings após um processo inflamatório ter sido aberto contra ele por um ex-funcionário acusando o magnata de agressão sexual, entre outras alegações. McMahon vendeu desde então uma grande parte de suas ações na TKO Group Holdings, embora ele ainda continue sendo um acionista considerável na empresa.