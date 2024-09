Vinícius Jr: Espanha precisa reduzir racismo ou perderá Copa do Mundo de 2030

Vinícius Junior sofreu insultos racistas de torcedores rivais em diversas ocasiões desde que chegou ao Real Madrid em 2018. Álvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images

O atacante brasileiro e do Real Madrid Vinícius Júnior disse que a Espanha deveria perder os direitos de sediar a Copa do Mundo de 2030 a menos que melhore a questão do racismo, causando furor no país na terça-feira.

Vinícius tem enfrentado frequentes abusos racistas de torcedores da oposição, com três homens presos em junho por um incidente em Valência, no primeiro veredito de culpa desse tipo no país.

A edição de 2030 do torneio da FIFA deve ser co-organizada pela Espanha, Portugal e Marrocos. Falando em uma entrevista abrangente com a CNN publicada na semana passada, Vinícius disse que uma mudança de local deve ser considerada se não houver progresso suficiente na questão.

“Até 2030, temos muito espaço para evoluir”, disse Vinícius. “Espero que a Espanha possa evoluir e entender o quão sério é insultar alguém pela cor da pele. Se até 2030 as coisas não melhorarem, acho que temos que mudar de local, porque se um jogador não se sente confortável e seguro jogando em um país onde pode sofrer racismo, é um pouco difícil.”

Os comentários geraram debate na mídia espanhola na terça-feira, com alguns argumentando que Vinícius havia caracterizado erroneamente o país como racista.

“Me dói que Vinícius nos coloque no mesmo patamar”, disse o ex-goleiro do Real Madrid e da Espanha, Paco Buyo, no programa de TV El Chiringuito, enquanto o renomado colunista do AS, Tomas Roncero, pediu que o jogador “esclarecesse” seus comentários.

No entanto, Vinícius deixou claro na entrevista que seus comentários eram direcionados a uma minoria de apoiadores.

“Há muitas pessoas na Espanha, a maioria, que não são racistas”, disse ele. “É um pequeno grupo que acaba afetando a imagem de um país que é bom para se viver. Eu amo jogar pelo Real Madrid. Eu amo a Espanha, ter as melhores condições para viver aqui com minha família.

“Esperamos que as coisas possam evoluir mais. Elas já evoluíram, mas podem evoluir muito mais. Para 2030, os incidentes racistas e o racismo podem, e devem, diminuir.”

O prefeito de Madri, José Luis Martínez-Almeida, condenou as declarações de Vinícius ao falar à mídia na quarta-feira.

“Espero que ele retifique essas declarações imediatamente”, disse ele. “Estamos todos cientes de que ainda há episódios racistas na sociedade e temos que trabalhar duro para eliminá-los, mas é profundamente injusto para a Espanha e Madri dizer que somos uma sociedade racista como Vinícius disse.

“Isso coloca em risco a realização da Copa do Mundo de 2030 aqui em Madri e na Espanha… Mesmo sendo um jogador de futebol extraordinário, isso não significa que ele possa falar besteira, e ele falou besteira.

Martínez-Almeida continuou dizendo que Vinícius deveria pedir perdão ao povo de Madri e da Espanha.

Vinicius, 24, ganhou duas Ligas dos Campeões e três títulos da LaLiga desde que chegou ao Madrid em 2018.

A questão do racismo no futebol espanhol recebeu atenção mundial quando o brasileiro foi insultado racialmente por torcedores no estádio Mestalla, em Valência, em maio de 2023.

No mês passado, a ESPN informou que Vinícius — que tem contrato com o Madrid até 2027 — estava considerando uma proposta para se transferir para a Arábia Saudita, mas adiou a decisão final para o próximo verão.