Vivianne Miedema, do Man City, se sente livre após retorno ao Arsenal

A atacante do Manchester City, Vivianne Miedema, disse que se sente “livre” e como ela mesma novamente depois de enfrentar seu antigo clube, o Arsenal, pela primeira vez.

Os Gunners receberam o City em um empate de 2 a 2 no Emirates Stadium para dar início às suas campanhas da WSL 2024-25. O Arsenal abriu o placar com Frida Maanum antes de Miedema marcar contra seu antigo clube para empatar o empate.

“Voltar pela primeira vez é algo difícil de fazer”, disse o internacional holandês após a partida. “É a primeira vez que você volta para casa, para o lugar onde esteve por sete anos, então não é fácil, não é como qualquer outro jogo normal, mas acho que Gareth [Taylor] tem sido muito boa comigo em verificar o que eu queria fazer esta semana, e as meninas me ajudaram hoje, e estou muito feliz que o jogo acabou e agora podemos seguir em frente.”

Vivianne Miedema deixou o Arsenal para ingressar no Manchester City. Justin Setterfield/Getty Images

Miedema passou sete anos no Arsenal, conquistando o título da WSL de 2019 antes de se transferir para o rival City em uma transferência gratuita no final da temporada passada, assinando um contrato de três anos.

A jogadora de 28 anos sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) em dezembro de 2022, o que a deixou fora de campo por grande parte das duas últimas temporadas. No entanto, a atacante admitiu que está começando a se sentir como ela mesma novamente depois de também marcar durante a vitória do City por 4 a 0 sobre o Paris FC nas eliminatórias da UEFA Women’s Champions League na quarta-feira.

“Você podia ver em campo às vezes que eu estava de volta a ser eu mesma, e eu posso espalhar alguns passes e marcar alguns gols, e eu acho que essa é a única coisa em que eu preciso focar agora e continuar”, ela acrescentou. “Estou feliz por ter ficado na Inglaterra, estou feliz por ter ficado na liga. Eu me sinto livre, eu sinto que posso ser eu mesma, e isso é realmente o que eu precisava.”

Jess Park deu ao City a liderança no segundo tempo antes de Miedema ser substituído no minuto 78. Beth Mead marcou no minuto 81 para deixar os lados empatados.

Apesar de antecipar uma recepção fria dos 41.818 fãs, Miedema foi bem-vinda de volta com um forte aplauso quando seu nome foi lido no City XI antes do jogo. Ela não comemorou seu gol, no entanto, isso não é incomum para a artilheira prolífica.

“Estou muito feliz com a recepção que tive dos fãs e de todas as outras meninas. Foi muito especial”, disse Miedema.

“Eu queria ser respeitoso com os fãs que me apoiaram nos últimos sete anos e ainda estão ao meu lado, então acho que fiz a coisa certa nesse sentido.

“Voltando aqui hoje, o foco principal era sobreviver e passar pelo jogo, e tudo o mais que veio com isso foi apenas um bônus.”