Vybz Kartel dá a primeira entrevista pós-prisão, fala sobre TikTok, gravando atrás das grades

TMZ. com

Chefão do dancehall Vybz Kartel foi subitamente libertado da prisão no mês passado, após 13 anos… e como você pode imaginar, ele foi avalançado por um choque cultural!!!

TMZ Hip Hop conversou com a lenda da música reggae no Zoom ao vivo de sua casa na Jamaica, onde ele está atualmente se recuperando da saúde… a caminho de fazer sua aparição de retorno na véspera de Ano Novo para trazer 2025!!!

Vybz nos diz que na verdade ele não esteve no estúdio após sua libertação da prisão em 1º de agosto… ele está relaxando com sua bebida de raiz (🤮) e deixando sua discografia solidificada falar por ele – e os resultados têm crescido . Seu representante, KD McNair tem estado constantemente ocupado equilibrando todas as solicitações.