WADA apelará do veredicto de doping de Jannik Sinner e busca suspensão

Jannik Sinner derrotou Jack Draper na final do Aberto dos Estados Unidos no início deste mês. Julia Nikhinson/AP

A Agência Mundial Antidoping (WADA) recorreu ao Tribunal de Arbitragem do Esporte (CAS) contra a decisão de um tribunal independente em agosto de inocentar o número 1 do mundo, Jannik Sinner, de irregularidades depois que ele foi reprovado nos testes de drogas, disse a WADA no sábado.

A conclusão do tribunal de “nenhuma culpa ou negligência” não estava correta segundo as regras aplicáveis, disse a WADA em comunicado.

A WADA disse que buscaria “um período de inelegibilidade de um a dois anos” para o italiano Sinner, que venceu o Aberto da Austrália e o Aberto dos Estados Unidos este ano.