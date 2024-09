WADA considera isenção de doping de Jannik Sinner e pode apelar

GENEBRA — A Agência Mundial Antidoping ainda não decidiu se vai apelar da decisão de exonerar o campeão do US Open Jannik Sinner da culpa por seus testes positivos de esteroides, e tem mais três semanas para fazê-lo.

A WADA compartilhou detalhes do prazo de apelação com a Associated Press na terça-feira, mostrando que o Código Mundial Antidoping — o conjunto global de regras para esportes internacionais — dá à agência sediada em Montreal pelo menos até o final de setembro para entrar com uma apelação no caso Sinner.

Escolhas do editor 2 Relacionados

A WADA e a Nado Italia, agência antidoping da Itália, são as únicas duas agências que podem contestar a decisão de um tribunal independente anunciada pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) em 20 de agosto.

Embora as regras de doping determinem que qualquer outra parte com direito de apelar — como a Nado Italia — tenha 21 dias para fazê-lo, a WADA tem mais 21 dias antes que seu próprio prazo seja encerrado.

Terça-feira marca o 21º dia desde que a decisão de um painel de três juízes em Londres foi anunciada, mas a Nado Italia ainda não entrou com um recurso.

No entanto, não ficou claro se o prazo inicial de 21 dias expirou na terça-feira, já que essa janela só abre depois que todas as partes recebem o veredito e os documentos de apoio, o que pode ocorrer pelo menos alguns dias ou mais após o anúncio, de acordo com a agência de integridade do tênis.

“O prazo para interpor recurso ao CAS será de 21 dias a partir da data de recebimento da decisão fundamentada em questão pela parte apelante”, diz o manual de regras da agência de integridade do tênis.

A WADA tem então mais 21 dias para apelar ao Tribunal Arbitral do Esporte em Lausanne, Suíça.

Sinner testou positivo duas vezes para um esteroide anabolizante em março, mas no final não foi banido porque a ITIA determinou que ele não era o culpado. A explicação aceita por Sinner foi que o intensificador de desempenho proibido entrou em seu sistema involuntariamente por meio de uma massagem de seu fisioterapeuta, que usou um spray contendo o esteroide para tratar seu próprio dedo cortado.

O caso de doping foi mantido em segredo até o anúncio do mês passado. Sinner, a mais bem colocada, derrotou Taylor Fritz na final do US Open no domingo.

Um recurso poderia colocar em risco seu título no US Open, mas Sinner e sua equipe jurídica forneceram evidências detalhadas que persuadiram a ITIA e os juízes do tribunal de que sua explicação era confiável.