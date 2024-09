Wade Boggs, membro do Hall da Fama da MLB, revela que tem câncer de próstata

Wade Boggs, membro do Hall da Fama do Beisebol, tem câncer de próstata.

Ele fez o anúncio no sábado à noite nas redes sociais e parecia otimista, dizendo que estará pronto para participar do ritual que os pacientes com câncer têm de tocar um sino quando concluem o tratamento.

“Com a força e o apoio da minha família e minha fé em Deus, vou tocar esse maldito sino”, escreveu Boggs, adicionando uma foto de um guia para pacientes com câncer de próstata.

Boggs, 66, jogou 18 temporadas na MLB com o Boston Red Sox (1982-92), New York Yankees (1993-97) e o então Tampa Bay Devil Rays (1998-99).

Cinco vezes campeão de rebatidas e 12 vezes All-Star, Boggs foi eleito para o Hall da Fama em 2005 na primeira votação, obtendo 91,9% dos votos.

O Hall da Fama enviou votos de felicidades, postando nas redes sociais: “Estamos com você em cada passo do caminho, Wade!”

Em sua carreira, Boggs teve média de rebatidas de 0,328 e se juntou ao clube dos 3.000 rebatidas, terminando com 3.010, 1.513 corridas, 118 home runs e 1.014 RBIs.

O contemporâneo de Boggs e também consagrado em 2005, Ryne Sandberg, disse em meados de agosto que estava livre do câncer após tratamento para câncer de próstata metastático.

“Tocamos o sino esta manhã!” Sandberg escreveu. “NÓS conseguimos, NÓS vencemos! Que Dream Team, família, médicos, amigos, enfermeiros, fãs que apoiaram a mim e (a esposa) Margaret nos últimos 8 meses! Nós nos sentimos tão abençoados por todo o amor, orações, pensamentos e palavras positivas que chegaram até nós!”