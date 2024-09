WallpaperVideoExtension Alto uso de RAM e CPU no macOS

Principais conclusões WallpaperVideoExtension, que manipula papéis de parede e protetores de tela dinâmicos, causa alto uso de CPU e RAM, resultando em desempenho mais lento.

Corrija esse problema encerrando o processo WallpaperVideoExtension no Activity Monitor ou alternando para um papel de parede estático para reduzir permanentemente o uso de recursos.

Tenha cuidado com correções avançadas, como desabilitar a Proteção de Integridade do Sistema, pois elas podem tornar seu sistema menos seguro.

Com o lançamento de novas atualizações do macOS, a Apple introduziu vários aprimoramentos visuais, incluindo papéis de parede dinâmicos e protetores de tela ao vivo. Embora esses recursos adicionem vibração e uma aparência nova ao seu Mac, muitos usuários relataram um problema frustrante – um processo chamado Extensão de vídeo de papel de parede consumindo grandes quantidades de RAM e CPU. Esse problema pode levar a um desempenho mais lento, superaquecimento e ruído constante do ventilador, especialmente em modelos Mac mais antigos ou de baixo custo.

Felizmente, há várias etapas que você pode seguir para gerenciar esse problema e evitar que ele afete o desempenho do seu sistema. Neste artigo, mostraremos soluções simples e eficazes para corrigir o alto uso de recursos causado pelo WallpaperVideoExtension no macOS.

O que é WallpaperVideoExtension?

WallpaperVideoExtension é um processo do sistema no macOS responsável por executar papéis de parede ao vivo e protetores de tela dinâmicos. A Apple introduziu esses papéis de parede de vídeo de alta resolução para trazer visuais impressionantes para sua área de trabalho. Sejam cenas da natureza, animações abstratas ou paisagens urbanas, esses fundos dinâmicos visam tornar seu Mac mais atraente visualmente.

Como corrigir WallpaperVideoExtension no macOS

Agora que entendemos por que o WallpaperVideoExtension está causando problemas, vamos analisar algumas soluções práticas que podem ajudar você a resolver o problema.

Solução 1: Mate o processo no Activity Monitor

A maneira mais fácil de impedir que o WallpaperVideoExtension monopolize seus recursos é matar manualmente o processo usando o Activity Monitor. Esta solução funciona como uma correção temporária e interromperá o processo por enquanto, embora ele possa reiniciar depois de algum tempo.

Passos para matar o processo:

Abrir Monitor de atividade. Você pode encontrá-lo pesquisando no Spotlight ou navegando até Aplicações > Utilitários > Monitor de Atividade.

Clique no Memória ou CPU aba para visualizar todos os processos em execução. Procurar Extensão de vídeo de papel de parede na lista de processos.

Selecione o processo e clique no botão X botão no canto superior esquerdo do Monitor de Atividade. Uma caixa de diálogo aparecerá; escolha Forçar Sair.

Isso interromperá o processo WallpaperVideoExtension, liberando RAM e CPU imediatamente. No entanto, tenha em mente que esta é uma solução temporária, e o processo pode reiniciar automaticamente após algum tempo ou quando você reinicializar seu Mac.

Solução 2: Mude para um papel de parede estático

Uma das maneiras mais efetivas e permanentes de resolver esse problema é trocando um papel de parede dinâmico por um estático. Papéis de parede dinâmicos são a principal razão para o alto uso de recursos, e mudar para um papel de parede regular pode reduzir muito o consumo de CPU e RAM.

Etapas para mudar para um papel de parede estático:

Vá para Configurações do sistema e selecione Papel de parede. Escolha uma imagem estática entre as opções padrão ou carregue sua própria imagem. Certifique-se de que nenhum papel de parede dinâmico ou de vídeo esteja selecionado.

Essa simples alteração impedirá que o processo WallpaperVideoExtension seja executado em segundo plano, melhorando significativamente o desempenho do seu Mac.

Se matar o processo e alternar para papéis de parede estáticos não resolver completamente o problema, atualizar ou fazer downgrade do macOS pode ser o próximo passo. A Apple frequentemente lança atualizações para corrigir bugs e melhorar o desempenho do sistema. É possível que futuras atualizações do macOS incluam uma correção para o problema WallpaperVideoExtension.

Etapas para verificar atualizações do macOS:

Clique no Cardápio da Apple e escolher Configurações do sistema. Navegar para Geral > Atualização de software. Se houver uma atualização disponível, siga as instruções para instalá-la.

Se o problema persistir mesmo após a atualização, considere fazer o downgrade da versão do macOS para uma versão mais estável.

Observação: fazer o downgrade do macOS apagará todos os dados do seu sistema, portanto, faça backup dos seus arquivos antes de prosseguir.

Usando o Terminal para Matar o Processo

Se você preferir trabalhar com ferramentas de linha de comando, você pode usar o Terminal para forçar o encerramento do processo WallpaperVideoExtension. Este método oferece uma solução similar para encerrar o processo via Activity Monitor, mas pode ser mais eficiente se você estiver acostumado a trabalhar no Terminal.

Passos para matar o processo usando o Terminal:

Abrir Monitor de atividade e encontre o ID do processo (PID) do WallpaperVideoExtension. Você precisará disso para o comando. Abrir terminal (você pode encontrá-lo em Aplicações > Utilitários). No Terminal, digite o seguinte comando, substituindo PID com o ID do processo que você encontrou: Imprensa Digitar para executar o comando.

Isso forçará a parada do WallpaperVideoExtension. No entanto, assim como a solução Activity Monitor, isso é temporário e o processo pode reiniciar depois de algum tempo.

Desabilitando a Proteção de Integridade do Sistema (SIP)

Outro método é evitar que o WallpaperVideoExtension reinicie desabilitando o System Integrity Protection (SIP), um recurso de segurança do macOS que protege arquivos importantes do sistema. Desabilitar o SIP dará a você mais controle sobre os processos do sistema, mas traz riscos, pois deixa seu sistema mais vulnerável a ameaças de segurança.

Etapas para desabilitar o SIP:

Reinicie o seu Mac e mantenha pressionado Comando + R para inicializar em Modo de recuperação. Uma vez no Modo de Recuperação, abra terminal do Utilitários menu. Digite o seguinte comando e pressione Digitar: Reinicie o seu Mac. Depois que o Mac reiniciar, siga os passos para encerrar o processo WallpaperVideoExtension via Monitor de Atividade ou Terminal.

Após desabilitar o SIP, o processo não será mais protegido automaticamente, permitindo que você impeça que ele reinicie.

Importante: Desabilitar o SIP deve ser feito com cautela, pois pode comprometer a segurança do seu sistema. Depois de terminar de gerenciar o problema do WallpaperVideoExtension, você pode querer reabilitar o SIP seguindo os mesmos passos, mas usando o comando. csrutil enable .

Por que o WallpaperVideoExtension usa tanta RAM e CPU?

O processo WallpaperVideoExtension foi projetado para lidar com os efeitos visuais de papéis de parede dinâmicos e protetores de tela introduzidos no macOS. Esses papéis de parede não são apenas imagens estáticas, mas vídeos de alta definição que rodam em segundo plano, mesmo quando você não está interagindo com eles. Embora esse recurso adicione um toque moderno à sua área de trabalho, ele requer recursos substanciais para funcionar sem problemas.

Veja por que ele consome tanta RAM e CPU do seu Mac:

Renderização de vídeo de alta definição : Papéis de parede dinâmicos geralmente são arquivos de vídeo grandes e de alta qualidade. Embora sejam projetados para rodar perfeitamente em segundo plano, eles ainda exigem recursos significativos do sistema para processar e renderizar.

: Papéis de parede dinâmicos geralmente são arquivos de vídeo grandes e de alta qualidade. Embora sejam projetados para rodar perfeitamente em segundo plano, eles ainda exigem recursos significativos do sistema para processar e renderizar. Atividade de fundo constante : Mesmo se você alternar para um papel de parede estático, o processo WallpaperVideoExtension pode continuar a ser executado em segundo plano, consumindo desnecessariamente ciclos de CPU e memória. Isso acontece porque o sistema ainda pode carregar os recursos de papel de parede dinâmico, a menos que explicitamente desabilitados.

: Mesmo se você alternar para um papel de parede estático, o processo WallpaperVideoExtension pode continuar a ser executado em segundo plano, consumindo desnecessariamente ciclos de CPU e memória. Isso acontece porque o sistema ainda pode carregar os recursos de papel de parede dinâmico, a menos que explicitamente desabilitados. Picos de uso de CPU e RAM: Conforme o processo é executado, ele pode causar picos repentinos no uso da CPU e da RAM, o que pode fazer com que o ventilador do seu Mac funcione ruidosamente ou o sistema esquente. Isso é particularmente perceptível em Macs mais antigos com poder de processamento limitado ou quantidades menores de RAM.

Conclusão

O processo WallpaperVideoExtension no macOS fez com que muitos usuários experimentassem alto uso de CPU e RAM, levando a um desempenho mais lento, superaquecimento e redução da duração da bateria. No entanto, existem várias maneiras eficazes de corrigir esse problema. Seguindo etapas simples, como encerrar o processo por meio do Activity Monitor, alternar para um papel de parede estático ou atualizar seu macOS, você pode reduzir significativamente os recursos do sistema consumidos pelo WallpaperVideoExtension.

