Warren Moon acredita que problemas legais afetam a peça de Deshaun Watson

TMZSports. com

A estrela do Cleveland Browns, é claro, tem enfrentado casos de dois dígitos em tribunais ao longo dos últimos anos… e, recentemente, ele foi processado mais uma vez por outra mulher acusando-o de agressão sexual.

O quarterback nunca disse publicamente se tudo isso o afetou em campo… mas quando conversamos esta semana com Moon – que desenvolveu uma amizade com o sinalizador de 29 anos durante seu tempo em Houston, Texas (onde Warren é uma lenda) – ele nos disse que é difícil acreditar que isso não o esteja impactando em campo.

“Ele ainda está lidando com muitas daquelas porcarias que enfrentou alguns anos atrás, com os processos judiciais e tudo mais”, disse o membro do Hall da Fama. “E agora, de repente, surge outro processo.”