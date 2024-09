Washington Spirit vence Houston Dash com gols de Rodman e Hatch

Ashley Hatch marcou dois gols no primeiro tempo quando o Washington Spirit derrotou o Houston Dash por 3 a 0 no Audi Field no domingo pela Liga Nacional de Futebol Feminino.

Trinity Rodman marcou o terceiro gol para o Spirit (14-4-2), que está invicto em cinco partidas da temporada regular e já garantiu uma vaga nos playoffs com seis jogos restantes, e a estrela dos Estados Unidos deu uma assistência no primeiro tempo.

Hatch enterrou um pênalti no 7º minuto após um toque de mão na área. Ela dobrou a liderança do Spirit no 26º, finalizando o cruzamento de Rodman.

Hatch, que começou a jogar na NWSL em 2019, tem 50 gols na liga.

Leicy Santos quase ampliou a contagem do Spirit aos 31 minutos, mas seu gol foi anulado por causa de uma falta na jogada.

Rodman marcou logo quando o segundo tempo começou, afastando vários defensores antes de chutar no canto superior direito de fora da área de 18 jardas. Depois, ela se deitou no campo e fingiu dormir, imitando a comemoração olímpica “Night night” de Stephen Curry.

O Dash (3-12-5) está em último lugar na classificação da liga. Houston não venceu em suas últimas nove partidas da temporada regular.

Informações da Associated Press foram usadas nesta história.