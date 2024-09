Wayne Rooney marca gol maravilhoso em jogo de lendas do Man United

Wayne Rooney comemora seu gol contra o Celtic. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Wayne Rooney voltou no tempo e marcou um gol de falta para o Manchester United em um jogo lendário contra o Celtic, no Old Trafford, no sábado.

A cobrança de falta de Rooney com o pé direito foi no canto superior para provar que ele ainda é capaz de fazer mágica depois que Darren Fletcher sofreu falta de Joe Ledley.

O jogo terminou em 1 a 1, depois que Gary Hooper empatou para os visitantes, e o Celtic venceu por 5 a 4 nos pênaltis.

“Foi especial estar de volta ao Old Trafford hoje para o jogo das lendas, e é tudo por uma causa tão boa”, disse Rooney após a partida. “Foi ótimo jogar aqui novamente.

“A Manchester United Foundation está fazendo um ótimo trabalho e está envolvida há muito tempo, vendo o trabalho que ela faz em primeira mão, sempre que podemos doar para tentar ajudar, é sempre ótimo fazer isso. É uma grande causa.

“É importante que continuemos fazendo o que podemos, quando podemos, para apoiar a Fundação e continuar a colocar sorrisos nos rostos das crianças.”

O time titular do United também contou com os campeões da Premier League Ronny Johnsen, Mikael Silvestre, Michael Carrick, Antonio Valencia e Dimitar Berbatov.

Paul Scholes, Nicky Butt e Denis Irwin estavam entre os substitutos que atuaram no banco. Bryan Robson treinou o time.