Whit Merrifield, do Braves, critica o estado do arremesso na MLB após HBP

Whit Merrifield, depois de se tornar o mais recente jogador do Atlanta Braves a ser atingido por uma bola rápida errante, criticou o atual estado “patético” do arremesso na Major League Baseball, dizendo que “algo terrível vai acontecer” se o esporte não reintroduzir as repercussões por arremessos descontrolados para dentro.

“É besteira—, está me deixando louco”, disse Merrifield na terça-feira após ser atingido na cabeça por uma bola rápida de 94,5 mph na vitória dos Braves sobre o Colorado Rockies. “Odeio onde o jogo está agora com isso.”

Merrifield deixou o jogo no sétimo inning depois que a bola rápida do destro novato Jeff Criswell atingiu a parte do capacete logo atrás de sua orelha esquerda. Merrifield cambaleou sobre um joelho, gritando com raiva para Criswell enquanto estava caído, antes de finalmente caminhar lentamente para o banco de reservas.

“É simplesmente ridículo”, ele disse. “Onde o jogo está agora, é simplesmente ridículo. … Do jeito que os arremessadores estão arremessando agora, não há remorso ou consideração por arremessar para cima e para dentro. Os caras estão arremessando com toda a força que podem e não se importam para onde a bola vai.

“Sem ser muito dramático, era minha vida que estava em jogo ali mesmo”, disse Whit Merrifield após ser atingido na cabeça. “Então, estou cansado disso. Está acontecendo muito por aí.” Imagens de Brett Davis-Imagn

“É besteira—. Você não pode mais rebater um cara. Não há medo de, ‘Oh, se eu rebater esse cara, então nosso cara vai ser rebatido.’ Esse não é mais o jogo. Os arremessadores não precisam mais rebater, então eles não precisam ficar na caixa.”

Merrifield é um representante dos jogadores no comitê de competição da MLB e disse que planeja ter uma “longa conversa” com outros membros do comitê durante uma reunião na quarta-feira.

“Os times estão trazendo arremessadores que não sabem para onde diabos a bola está indo”, ele disse. “Eles arremessam a 100 milhas por hora, então eles ficam tipo, ‘Tudo bem, vamos ver se ele consegue tirar os caras. Apenas se posicione no meio e arremesse o mais forte que puder.’ E é besteira—.”

Merrifield se tornou o quarto jogador dos Braves em menos de um mês a ser atingido por uma bola rápida alta e apertada.

O astro da terceira base Austin Riley deve perder o resto da temporada regular após sofrer uma fratura na mão quando foi atingido por um arremesso de 97 mph no mês passado. O defensor central Michael Harris e o veterano catcher Travis d’Arnaud também perderam tempo no mês passado após serem atingidos, embora ambos tenham evitado ferimentos graves.

Merrifield mencionou todos os seus três companheiros de equipe na terça-feira e também citou outros jogadores da liga principal que recentemente passaram por grandes problemas de saúde devido a bolas rápidas internas.

“Eu vi Taylor Ward ser atingido no rosto ano passado e ter que fazer uma cirurgia reconstrutiva”, disse Merrifield. “Justin Turner foi atingido no rosto ano passado. Está acontecendo em uma taxa exponencial. Caras estão sendo atingidos na mão. Mookie Betts quebrou um osso da mão este ano.

Whit Merrifield foi atingido na cabeça na terça-feira por uma bola rápida a 151,2 km/h que atingiu seu capacete logo atrás da orelha esquerda. Kevin D. Liles/Atlanta Braves/Getty Images

“É simplesmente ridículo e tem que ser consertado ou Deus me livre, algo terrível vai acontecer. Se isso me atingir em um ponto diferente — é simplesmente patético. É francamente patético que alguns dos arremessadores que estamos colocando lá não saibam para onde a bola está indo no nível da liga principal. E isso tem que ser consertado.”

O técnico do Braves, Brian Snitker, disse que Merrifield passou no protocolo de concussão e pode jogar na quarta-feira, mas o veterano de nove anos ainda estava furioso após o jogo.

“Estou fora do jogo, mas (Criswell) pode ficar e arremessar”, disse Merrifield. “Provavelmente não vou poder jogar (quarta-feira) — nenhuma repercussão da parte dele. Quer dizer, sem ser muito dramático, era minha vida que estava em jogo ali mesmo.

“Então estou farto disso. Está acontecendo muito por aí.”