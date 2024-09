White Sox cai para Mets e estabelece recorde de franquia com 107ª derrota

CHICAGO — Sean Manaea lançou duas rebatidas em sete entradas, Francisco Lindor acertou seu 29º home run e o New York Mets derrotou o Chicago White Sox por 2 a 0 no domingo, dando a eles a 107ª derrota, um recorde da franquia.

Chicago (31-107) quebrou a marca do clube de derrotas estabelecida pelo time de 1970. O White Sox também completou a primeira série de 0-10 em casa na história da franquia, tornando-se o primeiro time desde o Mets de 1965 a ter três sequências de 10 derrotas em uma temporada.

Lindor deu a Nova York uma vantagem de 1-0 quando ele conectou liderando o quarto contra Garrett Crochet. Starling Marte dirigiu um duplo RBI da parede do campo central contra Justin Anderson no nono, e os Mets conseguiram sua quarta vitória consecutiva e a nona em 13 jogos para terminar uma viagem de 7-3. Eles começaram o dia atrás de Atlanta por dois jogos para o wild card final da NL.

“Sabíamos que, ao entrar aqui, especialmente depois de jogar contra os Padres e os Diamondbacks, precisávamos manter a intensidade, precisávamos permanecer concentrados, corresponder à energia deles”, disse o gerente Carlos Mendoza. “Estou orgulhoso dos caras, fomos capazes de fazer isso um dia de cada vez. E finalmente conseguir aquele último 2-0 foi importante para nós.”

Manaea (11-5) eliminou cinco, concedeu duas walks e atingiu um rebatedor com um pitch. O canhoto está 3-0 em suas últimas quatro saídas, e Nova York venceu 12 de suas últimas 15 partidas.

Ele aposentou seus primeiros 11 rebatedores antes de dar walks para Lenyn Sosa, mas então pegou Sosa na primeira base para encerrar o quarto. O White Sox não conseguiu uma rebatida até que Miguel Vargas acertou um single para a esquerda com dois eliminados no quinto.

Chicago ameaçou marcar no sétimo, mas voltou de mãos vazias.

Luis Robert Jr. foi atingido por um arremesso na largada, mas foi eliminado ao tentar roubar a segunda base. Andrew Vaughn caminhou com dois eliminados e Gavin Sheets fez uma rebatida simples na frente do defensor esquerdo Jesse Winker, colocando corredores nos cantos. Manaea então aposentou Vargas em um fly para a esquerda para escapar daquele engarrafamento.

Reed Garrett aposentou todos os três rebatedores no oitavo. Edwin Díaz eliminou o time no nono para sua 16ª defesa em 22 chances, enquanto o Mets completou sua sexta eliminação da temporada — tudo desde 11 de julho.

O White Sox foi eliminado pela 15ª vez. Eles estiveram no lado errado de 22 varreduras de séries — os melhores nas majors por uma ampla margem. Miami está em segundo com 10.

Chicago está 4-36 desde o intervalo do All-Star e 3-18 sob o comando do técnico interino Grady Sizemore. A pior série em casa do White Sox antes desta foi quando eles foram 0-7 de 23 a 29 de maio. Eles perderam 12 jogos seguidos no Guaranteed Rate Field, igualando uma alta da temporada.

Crochet (6-10), um dos poucos pontos brilhantes de Chicago, empatou um recorde da Liga Americana ao eliminar os primeiros sete rebatedores e eliminou oito em 3⅓ innings. O canhoto All-Star cedeu uma corrida e três rebatidas sem uma caminhada.

O White Sox está limitando a carga de trabalho de Crochet porque ele perdeu a maior parte das duas últimas temporadas após a cirurgia de Tommy John e era um reserva antes disso.

“Ele ficou bem frustrado quando eu cheguei lá, mas acho que ele conhece a situação e o que estamos tentando fazer”, disse Sizemore. “Ele lançou bem. Ele estava ligado, ele tinha coisas boas. Vai ser difícil quando ele está em uma coleira curta como essa e uma contagem de arremessos, que ele nunca vai conseguir ir tão fundo quanto quer.”