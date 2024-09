White Sox cai para o Tigers pela 121ª derrota da temporada, recorde da MLB

DETROIT – O Chicago White Sox perdeu seu 121º jogo, recorde da liga principal, na noite de sexta-feira, caindo por 4 a 1 para o Detroit Tigers.

O White Sox quebrou o recorde pós-1900 de 120, estabelecido pelo New York Mets em 1962, em sua primeira temporada. O recorde geral foi estabelecido em 1899 pelos Cleveland Spiders com um recorde de 20-134.

O mais próximo que qualquer time chegou do recorde de Nova York foi o Tigers de 2003, que venceu os dois últimos jogos e terminou com 119 derrotas. Esse permaneceu o recorde da Liga Americana até o White Sox atingir 120 no domingo, em San Diego.

Depois de evitar o recorde ao vencer o Los Angeles Angels em casa, o White Sox perdeu para um time do Tigers que garantiu uma vaga na pós-temporada diante de 44.435 torcedores barulhentos.

O titular do White Sox, Garrett Crochet, deu-lhes uma chance, terminando sua temporada com quatro entradas de shutout, mas o Chicago não conseguiu marcar cedo e Jared Shuster desistiu de duas corridas na quinta.

Zach DeLoach, do Chicago, acertou seu primeiro home run no sexto, mas o erro de Dominic Fletcher no campo central levou a mais duas corridas do Tigers no sétimo.

Os White Sox, que são os últimos na AL em corridas marcadas e permitidas, ameaçaram a barreira das 120 derrotas desde o início da temporada, com 25 derrotas nos primeiros 28 jogos.

Chicago tinha 15-48 depois de perder por 14-2 para o Boston Red Sox em 6 de junho – o Mets tinha 17-46 após 63 jogos – mas venceu os dois jogos seguintes para iniciar uma sequência de 11-16. Isso os deixou com 26-64, dois jogos melhor que o recorde de Nova York após 90 jogos.

Naquele ponto, parecia que eles poderiam evitar igualar Tigers e Mets, mas perderam 23 dos 24 jogos seguintes, incluindo uma seqüência de 20 derrotas consecutivas.

(Indo) South Siders O White Sox caiu para 39-121 (0,244) nesta temporada, ultrapassando o Mets de 1962 com o segundo maior número de derrotas de todos os tempos e o maior da história moderna. O Cleveland Spiders de 1899 detém o recorde da MLB com 134 derrotas: Ano Equipe Perdas 1899 Aranhas de Cleveland 134 2024 White Sox 121 1962 Mets 120 2003 Tigres 119 1916 Atletismo da Filadélfia 117

Quando venceram o Oakland Athletics por 5 a 1, em 6 de agosto, estavam a caminho de 124 derrotas.

Outra seqüência de 10 derrotas consecutivas, de agosto a setembro, deixou-os em 31-109 (0,221). Nesse ponto, a questão parecia ser se conseguiriam evitar que as perdas totais se aproximassem dos 125.

Isso não parecia provável quando eles caíram para 33-115 após uma derrota em casa por 2-0 para o Athletics em 13 de setembro. Para evitar quebrar o recorde, eles precisavam de sete vitórias nos últimos 12 jogos.

Eles chegaram mais perto do que qualquer um poderia esperar. Eles venceram os dois últimos jogos contra o Oakland e o primeiro jogo de uma série fora de casa contra os Angels.

Seguiu-se uma seqüência de cinco derrotas consecutivas e eles igualaram o recorde contra o San Diego Padres, mas voltaram para casa para superar os Angels por 14-5 em uma raspagem de três jogos. Eles terminaram 23-58 em casa para evitar outro recorde – as 59 derrotas em casa para o St. Louis Browns de 1939 e para o Tigers de 2019.