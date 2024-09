White Sox comete erro contra Orioles resultando em três corridas

A temporada de pesadelo do Chicago White Sox continua chegando a novas profundezas.

Atrás do Baltimore Orioles na terça-feira, o White Sox estava a todo vapor para estender uma sequência de 11 derrotas que está se aproximando de duas semanas de duração. Com um recorde de 31-108, Chicago está a caminho de quebrar os recordes da Major League Baseball de derrotas totais (120) e pior porcentagem de vitórias (.235).

Até a rotina se tornou cômica para o White Sox, que não vence uma série desde o final de junho. Tais dificuldades ficaram evidentes no segundo inning do jogo de terça-feira no Camden Yards.

Com duas eliminações e as bases lotadas, o arremessador reserva Jared Shuster parecia preparado para escapar de uma enrascada quando induziu um pop-up no campo esquerdo raso de Eloy Jimenez.

Em vez disso, nas palavras de Kevin Brown, da ESPN, o White Sox adotou o estilo White Sox.

“Meu Deus. O White Sox acabou de virar um White Sox completo.”@kevinnbrown resume o Chicago White Sox, que está a caminho de um recorde de 31-109. foto.twitter.com/Or7vspU7js — Jeff Passan (@JeffPassan) 3 de setembro de 2024

O popup altíssimo proporcionou a três fielders de Chicago a chance de se posicionarem para pegar a bola e terminar o inning. Infelizmente, mais fielders só induziram um resultado pior.

O shortstop Jacob Amaya sabiamente se esquivou do caminho do terceira base Miguel Vargas — bem a tempo de Vargas colidir com o defensor esquerdo Andrew Benintendi, deixando a bola cair inofensivamente no meio da colisão. Todas as três corridas foram marcadas enquanto a bola quicava para longe.

Vargas deixou o jogo após a colisão por causa de uma abrasão no olho direito.