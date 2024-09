White Sox derrapa e cai para a 9ª posição consecutiva, empata com time de 1970 com recorde de 106 derrotas

CHICAGO — Pete Alonso e Jesse Winker fizeram home runs consecutivos no primeiro inning e o New York Mets derrotou o White Sox por 5 a 3 na noite de sábado, dando ao Chicago sua 106ª derrota e igualando um recorde da franquia.

O White Sox (31-106) perdeu sua nona consecutiva para igualar sua marca, definida em 1970, de mais derrotas em uma temporada. Chicago está 4-35 desde o intervalo do All-Star e a caminho de quebrar o recorde moderno da liga principal para mais derrotas — 120 pelo Mets de expansão de 1962.

De acordo com o ESPN Stats & Information, a porcentagem de vitórias do White Sox de apenas 0,226 também os coloca no caminho para terminar com a pior porcentagem de vitórias na história da Liga Americana, o que superaria o recorde de porcentagem de vitórias do Philadelphia Athletics de 1916, de 0,235.

“Muitas coisas estão indo contra nós”, disse o gerente interino do White Sox, Grady Sizemore. “Precisamos dessa pausa só para ajudar o moral naquele vestiário.”

O Mets (72-64) venceu sua terceira consecutiva e chegou a dois jogos de Atlanta para o wild card final da NL. O New York venceu oito de 12 para subir oito jogos acima de .500 pela primeira vez nesta temporada.

O drive de duas corridas de Alonso contra Davis Martin foi seu 30º home run, dando a ele 30 ou mais em cinco de suas seis temporadas na liga principal, todas com o Mets. O quatro vezes All-Star terminou com 16 em 57 jogos durante a temporada de 2020 encurtada pela pandemia.

Alonso, 29, é o terceiro na lista da carreira do Mets, com 222 home runs.

Winker teve três hits pelo segundo jogo consecutivo e duas RBIs. Alonso adicionou um single e marcou duas vezes.

Andrew Benintendi teve duas rebatidas para Chicago, e Gavin Sheets, Miguel Vargas e Corey Julks impulsionaram as corridas.

Jose Butto, que trabalhou um nono instável no lugar do Mets closer Edwin Diaz, permitiu uma dupla de Vargas e simples de Jacob Amaya e Luis Robert Jr. enquanto cedeu uma corrida. Com dois corredores a bordo, o destro aposentou Benintendi em uma rebatida para sua terceira defesa.

“Eles não estão desistindo. Eles não estão se dobrando”, disse Sizemore sobre seu time. “Mas seria legal ter algumas dessas bolas caindo, para conseguir alguns sangradores ou algo assim.”

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.