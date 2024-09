White Sox empata recorde de mais derrotas desde 1900 com 120

SAN DIEGO — O Chicago White Sox tinha uma vantagem de 2 a 1 no final do oitavo inning no domingo, e então a história aconteceu.

Essa tênue vantagem desapareceu no intervalo de quatro rebatedores do San Diego Padres, e o White Sox chegou à sua 120ª derrota, empatando o recorde pós-1900 estabelecido pelo time de expansão New York Mets de 1962.

A dicotomia não poderia ser maior.

O White Sox foi até um vestiário sombrio e silenciosamente fez as malas para o voo de volta para casa.

Os Padres, que estão se aproximando de uma vaga na pós-temporada, se reuniram em frente ao seu banco de reservas para aplaudir a multidão lotada de 45.197 que rugiu na parte inferior do oitavo e depois na parte superior do nono da vitória por 4 a 2 na final da temporada regular em casa no brilhante primeiro dia do outono. Alguns fãs até gritaram “Beat LA!” em antecipação a uma grande série começando na terça à noite no Los Angeles Dodgers.

“Acho que quando você perde 120 é mais fácil ignorar, mas é [stinks] para passar por isso, mas é onde estamos”, disse o veterano outfielder do White Sox, Andrew Benintendi.

Havia esperança de que o White Sox pelo menos adiasse a derrota histórica, até que não houve mais. O destro Sean Burke, fazendo apenas sua segunda largada na liga principal — e terceira aparição — foi excelente em seis innings. O White Sox assumiu a liderança com dois home runs de Yu Darvish, incluindo um de Korey Lee, que cresceu no norte do Condado de San Diego.

“Burke fez um jogo incrível”, disse Benintendi. “Eles têm muitos bons rebatedores em toda a escalação, caras que jogam há muito tempo, e uma vez que eles assumem a liderança com aquele bullpen, parece que está praticamente acabado neste ponto.

“Então sim, é [stinks].”

Muitas das derrotas do White Sox aconteceram no final dos jogos.

“Sim, nós brincamos sobre isso o tempo todo. Nunca parece que somos eliminados, e o sétimo, oitavo e nono vêm e estamos enfrentando os caras de sete-oito-nove innings deles todas as noites, o que é importante. É difícil marcar corridas nas pontas do bullpen”, disse Benintendi.

“Parece que estivemos aqui muitas vezes e nada deu certo.”

Com mais uma derrota em seus últimos seis jogos, o White Sox manterá o recorde moderno. Eles terminam com três em casa contra o Los Angeles Angels começando na terça-feira à noite e terminam com três em Detroit, que está na caça ao wild-card da AL.

Maior número de derrotas em uma única temporada na história da MLB 1899 Aranhas de Cleveland 134 2024 Meias Brancas 120 1962 Mets 120 2003 Tigres 119 1916 Atletismo da Filadélfia 117

O Cleveland Spiders de 1899 detém o recorde de derrotas da liga principal, com 20-134.

O técnico interino Grady Sizemore não falou com a equipe depois.

“Nenhuma derrota é boa”, ele disse. “Não é algo em que estamos focados. Acho que todos fora deste vestiário estão mais obcecados com isso do que nós. A maneira como giramos é deixar isso para trás e nos preparar para a série em casa.”

Questionado sobre como seus jogadores estavam digerindo isso, Sizemore disse: “Todos nós conhecemos a situação. Sabemos onde estamos. Temos um trabalho a fazer e eles ainda estão jogando por algo. Eles lidaram com isso como profissionais e estaremos de volta na terça-feira prontos para ir e dar o nosso melhor.”

Disse Lee: “Acho que se você perguntar a todos os 50 caras ou mais [who have been on the roster this season] não vamos ficar felizes com isso. Se você está feliz com isso, não sei o que você está fazendo aqui.

“Acho que é obviamente difícil, mas, ao mesmo tempo, todos vêm aqui todos os dias e dão o melhor de si.”

O receptor disse que o time se manteve unido apesar de todas as derrotas.

“Isso mostra o quão próximos somos. Nós conversamos sobre isso mais cedo hoje. Honestamente, é isso que eu espero todos os dias quando chego aqui, ter o cara bem ao meu lado e saber que ele vai cuidar de mim, por dentro e por fora, no campo e fora do campo.

“É tudo o que você pode pedir. É uma boa família ao nosso redor. Obviamente, há muita coisa ruim, mas você tem que tirar o bom de cada dia. E o bom é vir aqui com esse grupo de caras e fazer a coisa que todos nós amamos fazer.”

O White Sox empatou o recorde da Liga Americana de 119 derrotas para o Detroit Tigers de 2003 na noite de sábado. Eles perderam sua 20ª série consecutiva fora de casa e foram varridos pela 24ª vez nesta temporada.