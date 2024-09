White Sox perde recorde pela 20ª vez consecutiva em jogos iniciados por Flexen

O Chicago White Sox teve sua última sequência de derrotas estendida para 11 jogos com uma goleada de 13 a 3 para o Baltimore Orioles na segunda-feira, a 20ª derrota consecutiva na qual Chris Flexen começou, estabelecendo um recorde da liga principal de mais derrotas consecutivas em partidas de um arremessador, que foi detido por Chris Capuano, do Milwaukee Brewers.

Vindo de uma sequência de 0-10 em casa, Chicago caiu para 31-108 e está em sua terceira maior sequência de derrotas nesta temporada, após quedas de 21 jogos de 10 de julho a 5 de agosto e 14 de 22 de maio a 6 de junho. O White Sox teria que ir de 12-11 para evitar empatar o recorde de derrotas pós-1900 estabelecido pelo New York Mets de 1962, que foi de 40-120.

Chicago está a caminho de terminar 36-126, o que seria a segunda maior derrota atrás do Cleveland Spiders de 1899 com 20-134. De acordo com a ESPN Stats & Information, o White Sox está 4-41 em seus últimos 45 jogos, o pior recorde em um período de 45 jogos desde o Philadelphia Athletics de 1916.

Flexen (2-14) permitiu três corridas e sete rebatidas em 3 1/3 innings e está 0-11 com uma ERA de 5,73 em 21 aparições (20 partidas) desde a vitória em 8 de maio em Tampa Bay. Capuano estava 0-13 com uma ERA de 6,12 para Milwaukee em 23 aparições (19 partidas) de 13 de maio de 2007 a 3 de junho de 2010, perdendo 2008 e 2009 após a cirurgia de Tommy John.

“Toda vez que pego a bola, espero sair e ser competitivo, ter saídas fortes”, disse Flexen. “Não acho que muitas delas tenham sido tão boas, algumas partidas de qualidade ali, mas, no geral, meu desempenho tem sido muito decepcionante da minha parte.”

Cedric Mullins fez home runs com três RBIs, e Austin Slater e Gunnar Henderson impulsionaram três corridas cada para Baltimore, que superou um déficit de 2 a 0 e começou uma sequência de seis jogos em casa, melhorando para 5 a 0 contra Chicago nesta temporada.

Henderson começou o primeiro inning com um arremesso nas arquibancadas do centro-direito, igualando Cal Ripken Jr. (1991) e Miguel Tejada (2004) em número de home runs (34) por um shortstop de Baltimore.

O rebatedor inicial de Baltimore chegou em cada um dos seis primeiros innings pela primeira vez desde 4 de julho de 1997, uma derrota de 11-8 em Detroit no segundo jogo de uma rodada dupla. Os Orioles foram 7 para 23 com corredores em posição de pontuação e se aproximaram de um ponto percentual do líder da AL East, New York.

Os Orioles tiveram seu dia ofensivo mais prolífico desde que marcaram 17 corridas, o recorde da temporada, em 20 de junho contra os Yankees, e suas 18 rebatidas foram o maior número desde que marcaram 18 em Houston em 21 de junho.

“Acho que esse é o ataque que acreditamos ser, e foi divertido ver isso acontecer hoje”, disse Slater.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.