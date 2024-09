White Sox vence Angels na final em casa e evita derrota recorde de 121

CHICAGO – Demorou alguns dias, mas o White Sox pode ter conquistado sua base de fãs – pelo menos por enquanto – na final em casa depois de vencer o Los Angeles Angels na quinta-feira e, no processo, evitar um recorde 121ª derrota da temporada.

O White Sox começou a série na terça-feira com uma cascata de vaias e gritos de “Venda o time”, mesmo depois de vencer os dois primeiros jogos da série. Mas os fãs deram a volta na final, uma vitória por 7-0, aplaudindo o titular Chris Flexen quando ele saiu do monte depois de lançar 6⅓ entradas de shutout, e novamente após a eliminação final.

“Foi incrível, especialmente depois das últimas noites, ouvir vaias depois de vencer um jogo”, disse Flexen depois. “Tem sido difícil, mas receber aquela ovação foi muito especial.”

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Chicago marcou sete corridas na quinta entrada, a entrada com maior pontuação da temporada, para ajudar a evitar a história. Os White Sox estão empatados com o Mets de 1962 com o maior número de derrotas em uma única temporada na história moderna (desde 1900), mas terminam o ano contra o escaldante Detroit Tigers neste fim de semana.

Eles precisarão de outra varredura para evitar a posse definitiva do registro. Eles estão 39-120 após a vitória de quinta-feira.

“Será uma atmosfera divertida lá”, disse o técnico interino Grady Sizemore. “Esses caras estão jogando pela pós-temporada e vamos lá para competir e não para facilitar.”

Sizemore disse que usou a mesma camiseta durante toda a semana – embora tenha sido lavada – enquanto as vitórias se acumulavam. Sua equipe completou apenas sua segunda varredura da temporada, ao mesmo tempo que proporcionou aos Angels sua 96ª derrota do ano, um recorde da franquia. A raspagem ocorre no momento em que o foco da equipe está exclusivamente em estabelecer o recorde. A mídia de todo o país foi a Chicago na expectativa de quebrar o recorde na quinta-feira, mas o White Sox tinha outros planos.

“Foi um último jogo divertido em casa”, disse Sizemore. “Eu penso [the players have] fizeram um ótimo trabalho separando e não deixando todas aquelas coisas externas chegarem até eles. Temos jogado muito melhor ultimamente.”

Chicago está com 6-5 nos últimos 11 jogos, o melhor período de 11 jogos desde maio, mas precisará de mais três vitórias para mantê-lo empatado com o Mets com o maior número de derrotas desde 1900. O White Sox não venceu seis em um linha desde maio de 2022. A equipe também está 1-9 contra os Tigres este ano.

Pelo menos os White Sox deixam seu parque com os fãs torcendo em vez de vaiar. Não foi assim que a semana começou.

“O apoio dos fãs é enorme”, disse o jogador da primeira base Andrew Vaughn. “Dá-nos energia, dá-nos vida.”

Flexen acrescentou: “Hoje é uma sensação diferente da dos últimos dias, o que foi bom”.