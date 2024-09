Whoopi Goldberg diz aos fãs que culpam Taylor Swift pelos problemas de Travis Kelce para ‘calar a boca!’

Whoopi Goldberg diz os odiadores culpando Taylor Swift para Travis Kelce e As lutas do início da temporada precisam ser acalmadas o mais rápido possível … dizendo sem rodeios a todos esta semana para “calarem a boca!”

A personalidade da TV de 68 anos enviou a mensagem em alto e bom som ao falar sobre os problemas da estrela do Chiefs no episódio de quarta-feira de “The View”.

Ela disse que é ultrajante que os fãs pensem que Swift desempenhou algum papel no fato de Kelce ter apenas oito recepções para 69 jardas em três jogos… e ela quer que a conversa pare agora.

Os co-apresentadores de Goldberg não poderiam ter concordado mais… com muitos deles chamando isso de uma abordagem sexista e cansativa de fãs misóginos.

Independentemente disso, todos no set concordaram que as acusações deveriam ir para qualquer pessoa, menos para a famosa namorada de Travis.

Quanto a Kelce, parece que ele concordaria com as mulheres do programa… como ele disse em seu podcast “New Heights” na quarta-feira ele não está em pânico nada sobre sua falta de produção.