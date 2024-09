Willy Adames estende sequência de HR para 5 jogos, empatando recorde dos Brewers

MILWAUKEE — O shortstop Willy Adames, do Milwaukee Brewers, ampliou sua sequência de home runs para cinco jogos e empatou um recorde da equipe ao acertar uma rebatida de três corridas no primeiro inning do jogo de segunda-feira contra o St. Louis Cardinals.

Adames fez seu 29º home run na temporada contra o titular do Cardinals, Andre Pallante, e, coincidentemente, aconteceu no dia de seu 29º aniversário.

Mais HRs de 3 corridas em uma única temporada 2024 Willy Adames 13 1996 Ken Griffey Jr. 13 2000 Sammy Sosa 12 1997 Tino Martínez 12 1953 Roy Campanella 12

Adames empatou a marca estabelecida por Jeromy Burnitz em 1997 e Eric Thames em 2017 como os únicos jogadores na história da franquia a conseguir o feito.

Foi também o 13º home run de três corridas da temporada para Adames, já que ele se junta a Ken Griffey Jr. (1996) como os únicos jogadores na história da liga principal a fazê-lo. Sammy Sosa, Tino Martinez e o Hall of Famer Roy Campanella tiveram 12 home runs de três corridas cada em uma única temporada.

O futuro agente livre começou todos os 138 jogos pelos Brewers, líderes da NL Central.