WNBA apregoa salto de 48% no comparecimento; mais de 2,3 milhões de torcedores assistem aos jogos

O comparecimento à temporada regular da WNBA aumentou 48% em relação à temporada de 2023, anunciou a liga na sexta-feira.

A WNBA teve uma média de 9.807 torcedores por jogo em 2024, um grande aumento em relação aos 6.615 torcedores por jogo da temporada passada.

A liga disse que 2.353.735 torcedores compareceram aos jogos da WNBA, o maior número em 22 anos, e os times somaram 154 lotações esgotadas nesta temporada, depois de terem apenas 45 em 2023.

Três jogos atraíram mais de 20.000 fãs, incluindo um recorde de 20.711 quando o Indiana Fever, liderado por Caitlin Clark, visitou o Washington Mystics em 19 de setembro. Os outros dois jogos também envolveram o Fever: 20.366 contra o Las Vegas Aces em 2 de julho e 20.333 contra os Místicos em 7 de junho.

O impacto do novato Clark foi um grande motivo para o aumento do interesse na liga. The Fever estabeleceu um recorde de público em casa em uma única temporada de 340.715 torcedores, quebrando a marca de 250.565 estabelecida pelo New York Liberty em 2001.

A liga também disse que um recorde de 22 transmissões da temporada regular teve uma média de pelo menos 1 milhão de telespectadores.

Field Level Media contribuiu para este relatório.