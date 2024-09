WNBA e Aces entram com moções para rejeitar o processo de Dearica Hamby

LAS VEGAS — A WNBA e os Aces entraram com moções para rejeitar o processo federal da ex-jogadora de Las Vegas Dearica Hamby que alega maus-tratos durante sua gravidez.

Hamby entrou com o processo há cerca de um mês, alegando que os Aces a discriminaram e retaliaram, resultando em sua troca em janeiro de 2023 para o Los Angeles Sparks.

A liga argumentou que Hamby não tem legitimidade para processar a WNBA porque ela não a emprega. As moções para demissão foram protocoladas na quarta-feira.

Escolhas do editor

1 Relacionado

A WNBA também contestou sua alegação de que a liga não investigou adequadamente suas alegações. Em maio de 2023, a liga suspendeu a treinadora dos Aces, Becky Hammon, por dois jogos sem remuneração e retirou dos Aces sua escolha de draft de primeira rodada de 2025 por fornecer benefícios inadmissíveis aos jogadores envolvendo Hamby.

Além disso, a WNBA negou que não tenha estendido o acordo de marketing de Hamby com a liga como uma forma de retaliação. A liga apontou o intervalo de nove meses entre a reclamação dela e o término do contrato como evidência de falta de causalidade.

O bicampeão Aces argumentou na moção que Hamby não forneceu evidências de retaliação ou discriminação.

“A queixa de Hamby alega que os Aces negociaram os direitos de seu contrato porque ela estava grávida e retaliaram contra ela depois que ela criou uma publicação nas redes sociais sobre a suposta discriminação na gravidez”, disse o clube em seu processo. “… As falsas alegações de Hamby contra os Aces não chegam a declarar uma reivindicação plausível de reparação.”

Hamby, medalhista de bronze no basquete feminino 3×3 nos Jogos Olímpicos deste ano, entrou com uma queixa na Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego em setembro de 2023 e alterou o processo em outubro.

De acordo com o processo contra a WNBA e os Aces, a comissão decidiu em maio que ela tinha o “direito de processar”.

“A WNBA é, em sua essência, um local de trabalho, e as leis federais há muito tempo protegem mulheres grávidas da discriminação no trabalho”, disseram os advogados de Hamby em uma declaração após o processo ser aberto. “A campeã mundial Aces exilou Dearica Hamby por engravidar e a WNBA respondeu com um leve toque no pulso. Toda mãe em potencial na liga agora está ciente de que o parto pode mudar suas perspectivas de carreira da noite para o dia. Isso não pode estar certo em uma das ligas esportivas profissionais femininas mais prósperas e dinâmicas da América.”

Hammon respondeu energicamente a uma pergunta na entrevista coletiva depois que os Aces derrotaram os Sparks em 18 de agosto, seis dias após o processo ter sido aberto.

“Estou na WNBA ou na NBA há 25 anos”, disse Hammon na época. “Nunca tive uma reclamação de RH. Nunca, nem uma vez. Ainda não tive, na verdade, porque Dearica não entrou com nenhuma. Ela não entrou com nenhuma reclamação no sindicato das jogadoras, ela não entrou com a WNBA. Esses são fatos.

“Também é um fato que ninguém fez uma ligação sobre a negociação dela até que Atlanta nos ligou em janeiro [2023]. Isso é um fato. Então… simplesmente não aconteceu.”

Hammon disse em maio de 2023 que Hamby foi negociado para colocar o clube em posição de contratar a provável futura integrante do Hall da Fama, Candace Parker.

Hamby, uma All-Star pela terceira vez em quatro temporadas, está com médias de 16,9 pontos e 9,2 rebotes nesta temporada. Ela foi duas vezes Sexta Jogadora do Ano da WNBA para as Aces.

As Aces também estão sendo investigadas pela WNBA em relação a um acordo de patrocínio de dois anos oferecido pela Las Vegas Convention and Visitors Authority, no qual cada jogadora recebe US$ 25.000 por mês e até US$ 100.000 por temporada.