WNBA Power Rankings: Lynx assume o primeiro lugar na semana final

O WNBA Power Rankings da ESPN para a temporada de 2024 chegou ao fim da linha. Próxima parada: os playoffs, que começam domingo. Mas antes disso, algumas coisas ainda estão em jogo nos últimos dias da temporada regular.

Isso inclui a oitava e última vaga nos playoffs (o Washington Mystics, o Atlanta Dream e o Chicago Sky ainda estão tentando resolver isso) e a primeira colocação geral (será o New York Liberty ou o Minnesota Lynx). Mas em nosso Power Rankings, o último número 1 está definido: é Minnesota, que está 12-1 desde o fim da pausa olímpica e está saindo da vitória de domingo sobre o número 1 anterior, New York.

O Lynx passou por uma importante construção de escalação na offseason, mas isso significou que eles entraram em 2024 com alguns pontos de interrogação — pelo menos de fora. Eles responderam a esses pontos rapidamente, no entanto, indo do nº 9 na pré-temporada para o nº 4 no primeiro Power Rankings da temporada regular.

Minnesota caiu do top quatro no Power Rankings apenas uma vez no resto desta temporada: na posição 6, pouco antes do intervalo olímpico. Isso aconteceu depois de uma sequência nas duas primeiras semanas de julho, quando o Lynx perdeu quatro de seis jogos. A estrela do Lynx, Napheesa Collier, perdeu as duas últimas dessas derrotas com fascite plantar.

Ela voltou forte para as Olimpíadas e a segunda parte da temporada da WNBA. Se não fosse pela temporada incrível da estrela do Las Vegas Aces, A’ja Wilson, que essencialmente já garantiu o prêmio de MVP, Collier poderia ter ganhado a honra. Do jeito que está, ela está posicionando o Lynx para uma longa corrida de playoff.

Minnesota ainda tem uma chance de roubar a primeira colocação nos playoffs de Nova York; o Liberty teria que perder seus dois últimos jogos e o Lynx precisaria vencer os dois. Se isso acontecesse, o Lynx teria o desempate após vencer a série da temporada contra o Liberty.

O Indiana Fever, cabeça de chave número 6, e o Phoenix Mercury, cabeça de chave número 7, já garantiram suas vagas para os playoffs. O Fever não vai aos playoffs desde 2016, enquanto o Mercury perdeu no ano passado, mas chegou à pós-temporada 10 anos seguidos antes disso.

Bridget Carleton, à esquerda, Courtney Williams e o Lynx venceram seis jogos seguidos e 13 das últimas 14 disputas. Foto AP/Michael Conroy

Classificação anterior: 2

Essa semana: @ CONN (17 de setembro), vs. LA (19 de setembro)

O Lynx foi 3-0 na semana passada, a vitória mais impressionante veio no domingo no Brooklyn, 88-79 contra o New York. Collier tem sido ótima durante toda a temporada, mas ela também daria crédito à eficácia de seu elenco de apoio. A vitória contra o Liberty foi um bom exemplo, já que Bridget Carleton teve 19 pontos e Courtney Williams 15, enquanto Collier teve 18 pontos e 13 rebotes. Adicionar Myisha Hines-Allen em uma troca em 20 de agosto com Washington também foi importante, pois ela contribuiu com minutos valiosos em seus 11 jogos com o Lynx.

Tecnicamente, Minnesota ainda pode ser a 1ª, 2ª ou 3ª semente nos playoffs da WNBA, mas a segunda parece a mais provável. Se for assim, o Lynx enfrentaria o Mercury na primeira rodada dos playoffs; eles foram 3-1 contra o Phoenix nesta temporada.

Classificação anterior: 1

Essa semana: @ WAS (17 de setembro), vs. ATL (19 de setembro)

O Liberty está se aproximando da semente nº 1, mas provavelmente tem alguma preocupação em perder em casa para Minnesota no domingo, apesar do grande jogo de Breanna Stewart (38 pontos, 18 rebotes). Nova York está 10-3 desde que o jogo foi retomado após as Olimpíadas. Contra todos os times, exceto Minnesota, o Liberty ainda parece o favorito. Mas uma potencial dupla nas Finais da WNBA com o Lynx seria difícil. Nova York não está olhando para isso; o Liberty só quer vencer pelo menos um dos seus últimos dois jogos para reivindicar o nº 1.

Anterior: 3

Essa semana: @ SEA (17 de setembro), vs. DAL (19 de setembro)

Não se engane: os Aces ainda estão na caça pelo terceiro campeonato consecutivo. Eles foram 3-0 na semana passada, derrotando Indiana duas vezes e Connecticut, com A’ja Wilson marcando seu recorde de 1.000º ponto da temporada na vitória sobre o Sun. Uma vitória em Seattle na terça-feira garantiria aos Aces uma vaga entre os quatro primeiros, o que significa que eles sediariam a primeira rodada. Embora os Aces tenham se preocupado com sua defesa na maior parte desta temporada, ela tem sido eficaz nos últimos oito jogos: Las Vegas segurou os oponentes em 73,0 PPG e foi 7-1.

Classificação anterior: 4

Essa semana: vs. MIN (17 de setembro), vs. CHI (19 de setembro)

O Sun foi 2-1 no Oeste na semana passada, com vitórias sobre Los Angeles e Phoenix antes de uma derrota no domingo para Las Vegas. Agora Connecticut está de volta em casa para seus últimos dois jogos. O Sun ainda tem uma chance na segunda colocação, mas também pode cair para a quarta. Se permanecerem em terceiro lugar, enfrentarão o Fever na primeira rodada dos playoffs. Connecticut foi 3-1 contra Indiana nesta temporada.

Classificação anterior: 6

Essa semana: vs. LV (17 de setembro), @ PHO (19 de setembro)

O Storm continuou na caça por uma vaga entre os quatro primeiros e a chance de sediar a primeira rodada indo 3-0 na semana passada, com duas vitórias contra Los Angeles e uma contra Dallas. É verdade que esses não são times de playoff, mas o Storm ainda conseguiu evitar surpresas, e eles venceram cinco dos últimos seis no geral. O quinto colocado Seattle está 1-2 nesta temporada contra o quarto colocado Las Vegas indo para o confronto na terça-feira.

Classificação anterior: 5

Essa semana: @ WAS (19 de setembro)

O Fever não conseguiu decifrar o código contra o Aces nesta temporada. Eles perderam todos os quatro jogos contra os atuais campeões, incluindo dois na semana passada em Indianápolis. Mas o Fever terminou sua temporada regular em casa com uma nota positiva, derrotando o Dallas por 110-109 no domingo, empatando com o maior número de pontos marcados na história da franquia. Caitlin Clark teve 35 pontos, o recorde da temporada, contra o Wings. Ela estabeleceu o recorde de pontuação da temporada de novatos da WNBA, e Clark e Kelsey Mitchell continuam sendo uma das quadras de defesa mais ofensivamente poderosas da liga.

Classificação anterior: 7

Essa semana: @ LA (17 de setembro), vs. SEA (19 de setembro)

O Mercury foi 1-1 na semana passada, perdendo para Connecticut e vencendo Chicago. Esta semana, eles estão competindo pelo momento do playoff, em vez de uma semente, já que estão presos na 7ª posição. Não tem sido uma sequência pós-olímpica impressionante para o Phoenix, que está 5-8 desde que o jogo foi retomado após os Jogos de Paris. Ainda assim, o Phoenix está na pós-temporada, e vamos esperar para ver se a veterana de 20 temporadas Diana Taurasi anuncia se esta será sua última viagem aos playoffs.

Classificação anterior: 9

Essa semana: vs. NY (17 de setembro), vs. IND (19 de setembro)

O time que começou a temporada 0-12 agora vai até o fim buscando uma vaga nos playoffs. Esta semana, os Mystics devem enfrentar dois times que já estão na pós-temporada. Enquanto isso, Washington está empatado com Atlanta e Chicago em termos de recordes para tentar ficar com a última vaga. Os Mystics venceram os dois times na semana passada, mas também perderam para o Dream na prorrogação. Washington está 7-3 em seus últimos 10 jogos, que é como os Mystics entraram nesta corrida pelo oitavo lugar.

Classificação anterior: 10

Essa semana: CHI (17 de setembro), @ NY (19 de setembro)

O Dream estava à beira da eliminação dos playoffs no domingo, mas se recuperou para vencer o Washington por 76-73 na prorrogação, com 20 pontos e 10 rebotes de Tina Charles. Foi o segundo jogo de OT que Atlanta venceu em setembro. Charles, 35, espera voltar a jogar na WNBA no ano que vem, independentemente de o Dream chegar ou não aos playoffs de 2024. Ela tem sido um fator-chave durante toda a temporada para Atlanta.

Classificação anterior: 8

Essa semana: @ ATL (17 de setembro), @ CONN (19 de setembro)

Das três equipes que ainda lutam pela última vaga nos playoffs, a Sky está com mais dificuldades. Elas perderam Angel Reese para a temporada em 7 de setembro. Então, domingo, em uma derrota para o Phoenix, a também novata Kamilla Cardoso ficou limitada a nove minutos devido a dores no ombro. Chicago está com 3-11 desde que a WNBA voltou após a pausa olímpica. Se a Sky conseguir uma vaga nos playoffs, terá que fazer isso da maneira mais difícil: com duas vitórias fora de casa esta semana.

Classificação anterior: 11

Essa semana: @ LV (19 de setembro)

Depois de chegar às semifinais da WNBA em 2023, este não foi o ano das Wings. Parecia que elas poderiam subir na disputa dos playoffs com três vitórias para terminar agosto. Mas Dallas perdeu todos os oito jogos em setembro. Domingo foi o fim de uma semana de 0-4 e o exemplo perfeito de quão frustrante tem sido a temporada para as Wings: elas marcaram 109 pontos contra Indiana e ainda assim perderam.

Classificação anterior: 12

Essa semana: vs. PHO (17 de setembro), @ MIN (19 de setembro)

A boa notícia para o Sparks é que o novato Rickea Jackson continua jogando bem, e que eles estarão na loteria do draft novamente no ano que vem. Mas esta temporada está chegando ao fim. Los Angeles foi 0-3 na semana passada e venceu apenas uma vez desde que a pausa olímpica terminou.