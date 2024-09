WR da USC Makai Lemon sai contra Michigan após forte golpe

O wide receiver da USC, Makai Lemon, saiu da derrota de sábado por 27 a 24 para Michigan com uma aparente lesão após ser atingido com força durante um retorno de punt no primeiro tempo.

Lemon não retornou ao jogo e, de acordo com a transmissão da CBS, ele foi levado em uma ambulância. A USC não forneceu uma atualização oficial sobre o status de Lemon antes do fim do jogo.

O wideout do segundo ano passou um longo tempo deitado no campo após a lesão, cercado por vários membros da equipe de treinamento e treinadores da USC, antes de sair andando por conta própria. Ele entrou na tenda de lesões e depois foi levado para o vestiário.

O tight end Lake McRee e o safety Akili Arnold também saíram do jogo no segundo tempo com aparentes lesões na perna e no braço esquerdos, respectivamente. A transmissão mostrou McRee visivelmente emocionado no banco antes de ele entrar no túnel para o vestiário.

O técnico da USC, Lincoln Riley, não forneceu nenhuma atualização sobre os jogadores lesionados após o jogo.

McRee tem sido um dos pilares do ataque da USC no início, somando 137 jardas em nove recepções até agora nesta temporada.

Lemon pegou quatro passes para 45 jardas e um touchdown para a USC nesta temporada. Ano passado, Lemon jogou como wide receiver e cornerback. Como recebedor, Lemon teve seis recepções para 88 jardas.