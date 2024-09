WR do Rams Puka Nacua pode perder de 5 a 7 semanas, dizem fontes

O wide receiver Puka Nacua, do Los Angeles Rams, pode ficar de fora entre 5 e 7 semanas, dependendo da rapidez com que sua lesão no ligamento cruzado anterior for curada, disseram fontes à ESPN.

Nacua machucou o joelho novamente durante a derrota na prorrogação para o Detroit Lions no último domingo à noite e foi colocado na reserva de lesionados na semana passada.

O técnico do Rams, Sean McVay, disse que era possível que Nacua pudesse ficar afastado das quatro semanas mínimas que ele é obrigado a perder ao ser colocado na IR. Os Rams têm sua folga na Semana 6, então o mais cedo que a estrela do segundo ano poderia retornar seria no jogo em casa da Semana 7 de Los Angeles contra o Las Vegas Raiders.

Mas agora o pensamento dos Rams, de acordo com fontes, é que o status de Nacua para os jogos contra os Raiders e a quinta-feira seguinte à noite em casa contra o Minnesota Vikings também pode estar em risco.

Os Rams querem ter certeza de que estão sendo cuidadosos com Nacua e não apressar sua volta. O time quer fazer o que for necessário para garantir que não haja mais contratempos para a lesão que Nacua sofreu inicialmente no início do training camp.

Os Rams se encontram em uma situação semelhante à que enfrentaram no ano passado, quando abriram a temporada sem o destaque wide receiver Cooper Kupp, que perdeu os quatro primeiros jogos devido a uma lesão no tendão. Com Kupp fora, Nacua passou de uma escolha de quinta rodada de Brigham Young para uma estrela revelação da NFL, estabelecendo recordes na temporada passada para a maioria das recepções (105) e jardas recebidas (1.486) por um novato na história da NFL.

Os Rams precisarão dos veteranos wide receivers Demarcus Robinson e Tyler Johnson para substituir Nacua. Robinson teve quatro recepções para 42 jardas contra Detroit, enquanto Johnson terminou em segundo no time, atrás de Kupp, em recepções (cinco) e jardas (79).