WR dos Chiefs, Marquise Brown, passará por cirurgia e ficará de fora por ‘meses’

KANSAS CITY, Missouri — O wide receiver dos Chiefs, Marquise “Hollywood” Brown, está programado para passar por uma cirurgia para tratar uma lesão esternoclavicular, com o técnico Andy Reid dizendo que Brown pode perder o restante da temporada.

“Não serão semanas”, disse Reid na sexta-feira sobre o cronograma para o retorno de Brown. “Mais como meses.

“Todo mundo é um pouco diferente, e isso [injury]não temos muitas informações sobre isso, então temos que esperar e ver quanto tempo leva. Veremos onde isso nos leva nesse processo. Mas essa é a informação que temos, e vamos ter que nos agarrar a ela.”

Rick Burkholder, vice-presidente de medicina esportiva e desempenho dos Chiefs, disse que Brown passaria por uma cirurgia para a lesão, que afeta uma das articulações do ombro, na segunda-feira em Vail, Colorado. Os Chiefs estão colocando Brown na reserva de lesionados, garantindo que ele perderá pelo menos os próximos quatro jogos.

“Decepcionado, frustrado e triste foi a primeira onda de emoções quando percebi que precisaria de cirurgia, mas isso durou apenas um dia ou dois por causa da minha fé em Deus”, escreveu Brown no X. “Saber que isso vai passar, não importa a grande oportunidade que eu tinha na minha frente. Não acabou e esse não é o caminho que Deus queria para mim e estou perfeitamente bem com isso agora.”

Brown se machucou após pegar um passe na primeira jogada do primeiro jogo de pré-temporada dos Chiefs em 10 de agosto contra o Jacksonville Jaguars. Ele não jogou na vitória de abertura da temporada dos Chiefs sobre o Baltimore Ravens em 5 de setembro, mas parecia estar a caminho de retornar talvez a tempo para o jogo de domingo contra o Cincinnati Bengals no Arrowhead Stadium.

“Ele estava indo muito bem na reabilitação”, disse Burkholder. “Ele não estava sentindo dor. Estávamos discutindo oportunidades de retorno ao jogo, mas tínhamos uma última verificação de outra imagem para fazer em… quatro semanas da lesão, três semanas da última ressonância magnética, e parecia que o osso tinha se movido. Então, consultamos três ou quatro médicos no país e o enviamos para Vail para um especialista, e todos os envolvidos sentiram que era um pouco arriscado demais para ele jogar sem fazer a operação.”

Os Chiefs ficaram com seis wide receivers em seu elenco ativo. Rashee Rice foi o principal wide receiver dos Chiefs contra os Ravens com sete recepções para 103 jardas. O wide receiver novato Xavier Worthy marcou dois touchdowns, um em um end-around.

Justin Watson, JuJu Smith-Schuster, Mecole Hardman e Skyy Moore são os outros wide receivers dos Chiefs. Reid indicou que os Chiefs não sentiram necessidade de trazer outro wide receiver.

“Acho que temos alguns caras bons naquele lugar”, disse ele. “Temos alguma profundidade lá e nos sentimos bem com isso.”

Brown, 27, foi a principal contratação de agente livre da offseason dos Chiefs. Ele jogou cinco temporadas na NFL antes de se juntar aos Chiefs: três com os Ravens e duas com o Arizona Cardinals. Sua melhor temporada foi com Baltimore em 2021, quando ele pegou 91 passes para 1.008 jardas. Ele pegou 51 passes para 574 jardas na temporada passada com os Cardinals.