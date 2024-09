Wu-Tang Clan compartilha músicas favoritas da turnê e está de olho em novo álbum para 2025

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

O Wu-Tang Clan está de volta e de volta para mais com sua residência em expansão em Las Vegas neste fim de semana – e um consenso saudável do lendário grupo de rap está escolhendo sua faixa clássica “Triumph” como atração principal!!!

TMZ Hip Hop vinculado a Capadócia, Cara Fantasma Killah dar Deck de inspeção esta semana entre os ensaios de “Wu-Tang Clan: The Saga Continues…The Las Vegas Residency” no The Theatre at Virgin Hotels.

Todos os três MCs concordam que “Triumph” ocupa um lugar especial em seus corações – e no setlist da residência. O verso “bomb atomically” de abertura de Deck foi aclamado como um dos maiores da história do hip hop.

Cappadonna nos conta que fazer o corte na música foi uma bênção por si só, tendo se juntado oficialmente ao grupo em 1997… e Ghostface admite que a música lhe dá mais energia.

“Triumph” é o único single do Wu-Tang Clan lançado com todos os membros do grupo, mas eles não têm problemas em apoiar uns aos outros em outros clássicos… “CREAM”, “Protect Ya Neck”, “For Heaven’s Sake” – você nunca sabe o que vai ser tocado no palco quando você está lidando com tantas gírias espirituosas e imprevisíveis!!!

Eles dizem RZA orquestra o resumo das músicas, o que faz sentido, considerando que ele produziu praticamente todas as músicas… mas eles não estão apenas apostando em seu catálogo – ou na enigmática “Once Upon A Time In Shaolin” álbum cápsula do tempo para ser seu plano de aposentadoria.



Reproduzir conteúdo de vídeo



O Guia Tor do SiriusXM

Ghostface diz aos fãs para esperarem que um novo álbum do Wu-Tang Clan comece a borbulhar no início de 2025… que seria o primeiro lançamento unificado desde 2014. Todo mundo só precisa ser paciente… 10 membros (e aí, YDB! ) significa 10 milhões de horários diferentes!!!