Wyclef Jean responde aos comentários de Donald Trump sobre ‘imigrantes haitianos’: ‘Pare com as mensagens racistas’

“Um dos nossos maiores trunfos na América é que somos um país de imigrantes”, diz Clef. “Falo de coração quando digo que os haitianos que vivem nos EUA são bons vizinhos e boas pessoas. Nós nos preocupamos com a humanidade. Nós nos preocupamos com nossos vizinhos.”

QUEBRANDO: O áudio vazado de uma ligação para o 911 de 26 de agosto para o Gabinete do Xerife do Condado de Clark em Springfield, Ohio, mostra um chamador relatando 4 migrantes haitianos carregando gansos mortos para a polícia. 🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/J33mWik0iP

O vencedor de três Grammys continuou… “Em nome dos haitianos-americanos, peço que paremos com essas mensagens e acusações racistas. Estendamos as mãos em paz e agradeçamos por ser meu vizinho.

“Precisamos respeitar uns aos outros e votar com base em políticas e fatos, e não em conversas malucas. E precisamos apertar as mãos uns dos outros e ser gratos por fazermos parte de uma América para todos.”

Wyclef foi veemente ao pedir a destituição do primeiro-ministro interino do Haiti Ariel Henrique por negligência antes de sua substituição em abril, e recentemente encabeçou a Parada do Dia do Haiti em Nova York.