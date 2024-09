Xaviar Babudar, também conhecido como ChiefsAholic, pega 17 anos por roubos

KANSAS CITY, Missouri — O superfã dos Chiefs, Xaviar Babudar, foi condenado a 17 anos e meio de prisão sem liberdade condicional e três anos de liberdade supervisionada na quinta-feira por cometer uma série de assaltos a bancos à mão armada nos Estados Unidos.

Babudar, amplamente conhecido como ChiefsAholic, entrou em um acordo judicial em fevereiro no qual admitiu ter roubado mais de US$ 800.000 em 11 assaltos em sete estados e lavado os lucros por meio de cassinos. Ele se declarou culpado de uma acusação de assalto a banco, uma acusação de lavagem de dinheiro e uma acusação de transporte de propriedade roubada entre estados.

Vestido da cabeça aos pés com um terno de lobo cinza, Babudar, 30, se tornou uma presença constante nos jogos dos Chiefs por anos e era adorado pelos fãs no Arrowhead Stadium e nas redes sociais, onde criou a persona de um solteiro trabalhador e generoso.

Em documentos judiciais protocolados na semana passada, os promotores disseram que Babudar conseguiu comparecer aos jogos dos Chiefs e desenvolver a persona ChiefsAholic por causa de sua onda de roubos de 16 meses, que começou em março de 2022.

Usando um macacão amarelo de prisão e algemas durante sua sentença no Tribunal Distrital do Distrito Ocidental do Missouri, Babudar pediu desculpas às suas vítimas; a Kansas City, que ele chamava de lar; e à sua mãe e irmão. Ao sair do tribunal, ele soprou um beijo para eles.

O advogado de Babudar, Matthew Merryman, disse que os roubos de Babudar eram motivados pelo vício em jogo. Patrick Daly, advogado sênior de litígios do US Attorney’s Office, discordou.

“Não é um vício em apostas. Não é um vício nos Chiefs”, ele disse. “É um vício na fama.”

Os promotores citaram uma declaração de uma vítima de roubo, que escreveu: “[M]”Meu time não merecia ser mantido sob a mira de uma arma duas vezes para que um homem vestido de lobo pudesse viajar pelo país assistindo futebol e fazendo apostas extravagantes.”

De acordo com os documentos judiciais, Babudar disse a um funcionário da cooperativa de crédito de Nashville que ele “explodiria seus miolos” e que se lhe dessem um pacote de tinta, ele “voltaria e daria um tiro na sua cabeça”.

Em um processo separado, Merryman escreveu que Babudar está arrependido, espera se formar em ofícios mecânicos e quer ajudar outras pessoas que lutam contra o vício em jogos de azar.

Uma investigação da ESPN descobriu que Babudar teve uma criação problemática e um histórico de problemas legais e que muito do que ele postou sobre si mesmo nas redes sociais era falso. Merryman escreveu em um processo que Babudar passou por traumas na infância e falta de moradia crônica.

A vida secreta de Babudar foi revelada em 16 de dezembro de 2022, quando a polícia de Bixby, Oklahoma, o prendeu fugindo de um assalto à mão armada no Tulsa Teachers Credit Union. Ele foi solto sob fiança em fevereiro de 2023 e, um mês depois — após receber US$ 100.000 em ganhos de duas apostas nos Chiefs — ele cortou seu monitor GPS e escapou.

Babudar escapou das autoridades por quase quatro meses e roubou bancos em Sparks, Nevada, e El Dorado Hills, Califórnia, enquanto estava foragido. Em 7 de julho de 2023, ele foi preso em Lincoln, Califórnia.

Em um processo judicial, Merryman argumentou que Babudar deveria receber uma sentença de 10 anos para que ele tivesse tempo de corrigir seus erros.

“Devido ao seu status de quase celebridade, Xaviar está em uma posição única para potencialmente pagar as perdas financeiras criadas por suas ações”, escreveu Merryman.

Babudar é obrigado a pagar $ 532.455 em restituição e perder a propriedade obtida como resultado de seus crimes, incluindo uma pintura autografada do quarterback Patrick Mahomes que ele comprou em um leilão de caridade e foi recuperada pelo FBI de Kansas City. Em abril, um juiz ordenou que Babudar pagasse $ 10,8 milhões ao caixa de Bixby que ele ameaçou com uma arma.

Babudar, que aguardava sentença na prisão federal de Leavenworth, no Kansas, solicitou para ser alojado na penitenciária federal de Greenville, em Illinois.