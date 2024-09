EO Kansas City Chiefs deu início à sua jornada pela terceira vitória consecutiva no Super Bowl com uma vitória emocionante sobre o Baltimore Ravens. Foi um primeiro jogo de roer as unhas da temporada e pode muito bem ser uma prévia do jogo do título da AFC mais para frente.

Apesar de uma situação difícil, os Chiefs conseguiu garantir uma vitória por 27-20com Isaías provavelmente chegando a poucos centímetros de empatar o jogo na jogada final. O destaque do jogo para os Chiefs foi o novato Xavier Worthy, que fez uma grande entrada na NFL.

Patrick Mahomes e Xavier Worthy brilham no campo de treinamento dos Chiefs

O antigo Estrela do Texas Longhorns não só quebrou o recorde de 40 jardas no NFL Combine, mas também marcou dois touchdowns em seu jogo de estreia. Patrick Mahomes, o quarterback dos Chiefs, fez muitos elogios à nova adição ao time, dizendo: “Ele é tão tranquilo, calmo e controlado que não precisei falar muito para ele..”

O impacto de Worthy foi sentido logo no início, quando ele marcou um touchdown terrestre no primeiro quarto e depois fez um touchdown de 35 jardas no quarto quarto. dando aos Chiefs uma sólida liderança de 27-17. Com apenas três toques em seu primeiro jogo na NFL, Worthy causou uma impressão significativa, levando Mahomes a expressar seu desejo de utilizá-lo ainda mais nos próximos jogos.

Mahomes elogia novo craque

É claro que Mahomes está emocionado por ter Worthy como parte do arsenal ofensivo da equipe. A excitação do quarterback é palpável enquanto ele espera incorporando as habilidades de Worthy em sua jogabilidade.

Olhando para o futuro, os Chiefs estão se preparando para enfrentar Joe Burrow e o Cincinnati Bengals na Semana 2. É outro confronto altamente antecipado da AFC que os fãs certamente estão ansiosos para testemunhar. Enquanto o time continua sua busca por outra vitória no Super Bowl, todos os olhos estarão em como Worthy e o resto da escalação dos Chiefs atuará nos próximos jogos.

A abertura da temporada dos Chiefs foi cheia de emoção e uma demonstração promissora de talento de sua sensação novata, Xavier Worthy. Com Mahomes liderando o ataque e Worthy fazendo ondas em sua estreia, o time está pronto para uma temporada eletrizante pela frente. Enquanto se preparam para enfrentar os Bengals em seu próximo jogo, não há dúvidas de que os fãs estarão ansiosamente esperando por outra performance emocionante deste time dinâmico.