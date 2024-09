Yankees ativam Anthony Rizzo de IL de 60 dias

O New York Yankees reintegrou o infielder Anthony Rizzo da lista de lesionados por 60 dias no domingo.

Rizzo estava se recuperando após sofrer uma fratura no antebraço direito em uma colisão com o arremessador do Boston Red Sox, Brennan Bernardino, em 16 de junho.

O retorno de Rizzo foi uma das poucas medidas tomadas pelos Yankees no domingo, o primeiro dia em que os times podem aumentar seus elencos para 28 jogadores.

Nova York também convocou o outfielder Duke Ellis e os destros Ron Marinaccio e Scott Effross do Triple-A Scranton/Wilkes-Barre e designou o canhoto Josh Maciejewski para atribuição.

As mudanças acontecem um dia após os Yankees terem transferido o destro Will Warren e o primeira base/receptor Ben Rice para Scranton/Wilkes-Barre.

Rizzo, 35, está rebatendo .223 com oito home runs e 28 RBIs em 70 jogos nesta temporada.

Ele tem uma média de rebatidas de .262, com 303 home runs e 958 RBIs em 1.705 jogos com o San Diego Padres (2011), Chicago Cubs (2012-21) e Yankees.

Ellis, 26, ficou 0-4 com uma corrida em oito jogos com o Chicago White Sox no início desta temporada.

Marinaccio, 29, postou um recorde de 1-0 com uma ERA de 2,53 em 14 aparições de alívio com os Yankees no início desta temporada. Ele tem 6-5 com uma ERA de 2,96 em 99 aparições de alívio na carreira com o New York.

Effross, 30, tem 3-5 com quatro defesas e uma ERA de 2,78 em 74 aparições na carreira (uma como titular) com os Cubs (2021-22) e os Yankees.