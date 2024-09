Yankees eliminam Juan Soto antes da estreia contra o Athletics

OAKLAND, Califórnia — O defensor direito do New York Yankees, Juan Soto, foi retirado da escalação um dia após machucar a perna esquerda ao deslizar contra uma parede para fazer uma recepção.

Soto estava originalmente na escalação para a abertura da série na sexta-feira à noite contra o Oakland Athletics, mas foi retirado após relatar dor e inchaço na perna. O gerente Aaron Boone disse que os raios X foram negativos e Soto não precisará de testes adicionais.

Soto machucou a perna na quinta-feira em Seattle quando ele deslizou para a parede curta em território de falta na linha do campo direito enquanto fazia uma recepção de destaque. Ele permaneceu no jogo.

Boone disse que Soto está no dia a dia. O gerente observou que não estava “excessivamente preocupado” que a lesão se prolongasse na pós-temporada. Os Yankees garantiram uma vaga no playoff na quarta-feira à noite e entraram na sexta-feira com uma vantagem de quatro jogos na AL East sobre Baltimore, com nove jogos para jogar.

“Os caras fazem um bom trabalho em saber como se proteger e jogar de forma inteligente em certas situações”, disse Boone. “Acho que ele se abaixando do jeito que se abaixa o protegeu um pouco. Obviamente, ele machucou e está fora hoje. Mas acho que a maneira como ele fez evitou algo sério.”

Soto está rebatendo .286 com 40 home runs e 103 RBIs em sua primeira temporada com os Yankees. Ele entrou no dia em segundo lugar nas ligas principais com 125 walks, 284 vezes na base e uma porcentagem de .418 na base, atrás apenas do companheiro de equipe Aaron Judge em todas as três categorias. Soto está em terceiro lugar nas ligas principais com 120 corridas marcadas.

Soto perdeu três jogos em junho devido a uma inflamação no antebraço esquerdo.