Yankees garantem vaga nos playoffs após perderem um ano atrás

SEATTLE — Há um ano, o New York Yankees foi eliminado da disputa dos playoffs faltando uma semana para o fim da temporada regular, encerrando uma sequência de seis participações consecutivas na pós-temporada.

Lembrar como foi isso fez com que garantir uma vaga nos playoffs faltando mais de uma semana dessa vez parecesse muito melhor.

“Muitas coisas se encaixaram. Provavelmente melhor saúde no geral. Definitivamente um foco adicional para caras que estavam saindo de anos difíceis e, simplesmente, estamos melhores. Não fomos um grande time no ano passado e este time tem a chance de fazer algo especial”, disse o gerente do New York, Aaron Boone.

Depois de passar o ano passado em casa quando a pós-temporada chegou, os Yankees garantiram sua vaga nos playoffs de 2024 com uma vitória de 2 a 1 sobre o Seattle Mariners em 10 entradas na quarta-feira à noite.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Nestor Cortes, que lançou seis entradas sem sofrer pontos, disse que o time dos Yankees está usando a dor da temporada passada como motivação para outubro.

“No ano passado, estávamos fora dos playoffs. Sentimento amargo para nós”, disse Cortes enquanto os jogadores de Nova York se encharcavam de cerveja e champanhe durante uma comemoração jubilosa no clube.

“Chegando ao treinamento de primavera, tínhamos um objetivo, que era chegar aos playoffs, e estamos aqui. Obviamente, o objetivo final de cada time é estar na World Series e vencer a World Series. Mas, a partir de agora, vamos aproveitar esse momento.”

Nova York tem o melhor recorde na Liga Americana, com 89-63, e lidera o segundo colocado Baltimore por cinco jogos na AL East, com 10 para jogar. A última vitória garantiu aos Yankees pelo menos um wild card.

É a 59ª participação dos Yankees na pós-temporada — o maior número na história da MLB — mas Nova York ainda tenta acabar com a seca de World Series que começou em 2009, quando a franquia comemorou seu 27º título.

No ano passado, os Yankees foram prejudicados por um elenco cheio de lesões que foi eliminado da disputa dos playoffs em 24 de setembro. Antes disso, os Yankees não perdiam a pós-temporada desde 2016, quando Aaron Judge tinha apenas 27 jogos de experiência na liga principal.

Agora eles estão voltando para os playoffs com Judge, o favorito ao prêmio de MVP da Liga Americana, outra estrela da rebatida em Juan Soto e um time de arremessadores titulares que pode ter profundidade suficiente para levar os Yankees a uma longa jornada nos playoffs.

“[It’ll] “com certeza será emocionante, especialmente depois da temporada que tivemos no ano passado perdendo a pós-temporada”, disse Judge. “É para isso que viemos fazer na temporada, entrar na pós-temporada e nos dar uma oportunidade de ir lá e ganhar uma World Series. Esse será o primeiro passo, mas temos que chegar lá primeiro.”

A tarefa na reta final é garantir que o retorno aos playoffs inclua entrar como campeões da AL East. A recente queda dos Orioles abriu uma lacuna na corrida da divisão e construiu talvez uma almofada suficiente para tirar um pouco do drama da série de três jogos da próxima semana entre os times do Bronx.

Mais aparições na pós-temporada da MLB Os Yankees, que derrotaram os Mariners em 10 entradas na quarta-feira à noite para garantir pelo menos uma vaga no playoff do wild card, farão sua 59ª aparição na pós-temporada, a maior na história da MLB. Equipe Pós-temporadas Ianques 59 Dodgers 37 Cardeais 32 — Pesquisa ESPN

Mas só permanece sem estresse enquanto os Yankees não tropeçarem nos próximos dias. Depois de fechar a série em Seattle na quinta-feira, os Yankees terminam sua viagem final com três jogos em Oakland.

Eles esperam que seja a última vez que terão que ficar longe de casa por um tempo.

“Nosso objetivo é vencer a divisão. É isso que queremos fazer”, disse Soto. “Vamos focar nisso e tentar terminar a temporada forte.”

Soto é um grande motivo para os Yankees estarem de volta aos playoffs e poderem acabar com a vantagem de jogar em casa na Liga Americana. Enquanto Judge é legitimamente o favorito para ganhar seu segundo MVP nas últimas três temporadas com 53 home runs e 136 RBIs, as contribuições de Soto foram igualmente importantes.

Soto atingiu a marca de 40 home runs pela primeira vez na abertura da série de terça-feira contra os Mariners. Foi também a 200ª bola longa de sua carreira, com apenas 25 anos e entrando em uma offseason em que ele será o melhor agente livre. A dupla provavelmente determinará o quão profunda será essa corrida dos playoffs dos Yankees.

“Conseguir um lugar na primeira fila este ano, o ano todo, observá-lo, observá-lo em ação, observá-lo dia após dia, é simplesmente um grande rebatedor”, disse Boone.

A ESPN Research e a Associated Press contribuíram para esta reportagem.