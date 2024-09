Yankees usarão o closer pelo comitê após a defesa desperdiçada de Holmes

ARLINGTON, Texas — Clay Holmes não será a escolha automática como rebatedor do New York Yankees no curto prazo, depois de permitir um grand slam que encerrou o jogo para o Texas Rangers, com sua 11ª defesa desperdiçada na liga principal nesta temporada.

O técnico Aaron Boone disse na quarta-feira que o clube irá considerar diversas opções, incluindo Holmes, enquanto continua apoiando o duas vezes All-Star após uma temporada difícil.

O grand slam do novato Wyatt Langford foi seguido por um single de Carson Kelly e caminhadas consecutivas para Josh Smith e Marcus Semien, dando aos Rangers uma vitória por 7 a 4 na noite de terça-feira.

Escolhas do editor

“A curto prazo, vamos meio que ser um pouco criativos com isso”, disse Boone antes do final da série contra os Rangers. “Sinto que ele está lançando a bola muito bem de várias maneiras. Ontem à noite, certamente estava um pouco errado e eles o pegaram. Mas a realidade é que ele realmente não está tão longe de ser o cara dominante que sabemos que ele pode ser.”

Langford errou um slider de contagem completa para se manter vivo antes de acertar um slider de 85,8 mph a 407 na linha do campo esquerdo.

As defesas desperdiçadas por Holmes — que aconteceram em 40 chances — são as maiores desde que Dave Righetti teve 13 em 1987, empatando o recorde dos Yankees estabelecido por Goose Gossage em 1983.

Boone continuou com Holmes após a defesa anterior desperdiçada do destro em 18 de agosto contra Detroit no Little League Classic da Major League Baseball. Holmes teve cinco partidas sem gols com três defesas antes da derrota para os Rangers.

“Neste ponto da temporada, onde a corrida é e os playoffs, é sobre vencer”, disse Holmes. “Acho que todos estão na mesma página. O que for preciso para sairmos e vencermos. Papéis e definições neste ponto, eles são o que são.”

A decisão do comitê de encerramento de Boone veio com os Yankees em uma disputa acirrada com Baltimore pelo melhor recorde na Liga Americana e a liderança da AL East. Os Orioles estavam meio jogo à frente para começar o dia.

O destro Jake Cousins ​​tem uma defesa e uma ERA de 2,73 com 45 strikeouts em 30 innings. Luke Weaver, outro destro, está em segundo lugar depois de Holmes em aparições com 54 e terminou sete jogos. O canhoto Tim Hill tem 3-0 com uma ERA de 2,34 em 27 saídas de alívio, mas tem apenas 13 strikeouts em 34⅔ innings.

O novato Luis Gil e Clarke Schmidt, ambos vindos da IL, podem se tornar opções de fechamento.

“Nunca diga nunca”, disse Boone. “A realidade é que provavelmente alguém vai para o ‘pen da rotação inicial em algum momento, e eu não descartaria necessariamente ninguém.”

Holmes passou um tempo no escritório de Boone antes do jogo.

“Só meio que checando e me certificando, meio que dando a ele meus pensamentos sobre certamente a visão de curto prazo das coisas”, disse Boone. “Mas também só me certificando de que ele está bem e vendo onde ele está. O lance sobre Clay é que ele é uma pessoa tão sólida e tem uma base tão boa. É por isso que acho que ele lida tão bem com esse papel, os altos e baixos que inevitavelmente o acompanham, as pressões que o acompanham.”

Holmes tem 2-5 com ERA de 3,27 com 19 walks e 60 strikeouts em 55 innings. O jogador de 31 anos com 73 defesas na carreira tem tido problemas para eliminar rebatedores com dois strikes.

“Acho que só com o barulho em volta disso ultimamente e tendo algumas dificuldades, mas novamente acho que é importante diferenciar a noite passada em comparação com o que eu chamaria de bola não quicando em sua direção em muitos desses jogos onde não esteve muito longe”, disse Boone. “Só com a perda da zona de strike um pouco na noite passada, provavelmente não conseguindo colocar seu sinker onde ele queria na noite passada às vezes, e simplesmente senti que essa era a coisa certa a fazer indo para hoje.”