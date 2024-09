Yoshinobu Yamamoto ‘melhor do que nunca’ em retorno; Dodgers perdem

LOS ANGELES — O Los Angeles Dodgers jogou um dos seus jogos defensivos mais desleixados da temporada e viu isso terminar em um home run roubado pelo defensor central do Chicago Cubs, Pete Crow-Armstrong. Mas a noite de terça-feira forneceu a eles uma dose inconfundível de otimismo — Yoshinobu Yamamoto retornou após um hiato de três meses, e seu material parecia tão afiado como sempre.

Antes de os Dodgers perderem por 6 a 3, diminuindo a liderança da divisão para 4½ jogos, Yamamoto limitou os Cubs a apenas uma corrida em quatro innings de trabalho, durante os quais ele eliminou oito rebatedores. Sua bola rápida teve uma média de mais de 96 mph. Seu splitter e bola curva pareciam devastadores. Seu comando era tão afiado quanto qualquer um poderia razoavelmente esperar, considerando que ele não arremessava em um jogo da liga principal desde que sofreu uma distensão no manguito rotador em 15 de junho.

“Foi bem surpreendente”, disse o catcher do Dodgers Austin Barnes. “Eu não sabia como ele ficaria voltando disso, e ele parecia melhor do que nunca.”

Os Dodgers foram devastados por lesões em sua rotação ao longo da temporada e entraram na quarta-feira com apenas um jogador garantido, Jack Flaherty, para começar os jogos em outubro.

Mas então Tyler Glasnow, fora desde 11 de agosto com o que o time descreveu como tendinite no cotovelo, fez sua segunda sessão no bullpen, levando os treinadores a liberá-lo para um jogo simulado de duas a três entradas na sexta-feira.

E então Yamamoto se pareceu muito com o jogador que os Dodgers imaginaram quando lhe concederam um contrato de 12 anos e US$ 325 milhões nesta offseason, o maior já feito para um arremessador titular.

“Sinto-me muito melhor sobre a rotação esta noite do que me senti há 24 horas”, disse o gerente do Dodgers, Dave Roberts. “Está começando a mudar em termos de voltar à rotação que tínhamos imaginado.”

Yamamoto começou sua partida com três strikeouts consecutivos: Ian Happ acertando uma bola curva na terra, Dansby Swanson acertando um splitter que passou logo abaixo da zona de strike e seu compatriota Seiya Suzuki tentando uma bola rápida de contagem total que atingiu a borda externa do home plate.

Os Cubs marcaram uma corrida em um segundo inning depois que bolas rasteiras foram mal administradas pelo shortstop Miguel Rojas e pelo primeira base Freddie Freeman. Mas Yamamoto eliminou o time novamente quando a escalação dos Cubs virou no topo do terceiro e encerrou sua saída fazendo com que o ex-prospecto dos Dodgers Michael Busch fizesse uma dupla eliminação no quarto inning.

Yamamoto, falando por meio de um intérprete, disse: “O passeio de hoje foi muito melhor do que eu esperava”.

Ele fez 59 arremessos e deve chegar a cerca de 75 quando for sua vez na segunda-feira, com três partidas restantes para se preparar para a pós-temporada.

“Vamos levar isso a cada início daqui para frente — comando de bola rápida, ambos os lados do prato, acerta o dardo baixo, a divisão abaixo disso, roubando um strike com a bola quebrada”, disse Roberts. “Foi muito bom.”