Zac Efron fotografado pela primeira vez desde seu acidente na piscina

Zac Efron voltou aos olhos do público no Festival Internacional de Cinema de Veneza, no domingo – semanas depois que um acidente na piscina o levou ao hospital.

O ator apareceu na gala amfAR do festival com outras celebridades para apoiar os esforços da organização sem fins lucrativos no combate à AIDS por meio de pesquisa e educação.

Confira essas fotos… Zac estava todo preto – parecendo elegante em seu terno, sapatos sociais e óculos escuros.

Ele parecia estar de ótimo humor, abrindo sorrisos para as câmeras, ao mesmo tempo que ria com Richard Gere.

A saída de Zac em Veneza, na Itália, ocorreu após seu acidente em Ibiza, na Espanha, no início de agosto. O TMZ contou a história… Zac estava à beira da piscina com alguns amigos quando decidiu dar um mergulho.



O pessoal de Zac diz que ele mergulhou profundamente na água, fazendo com que seu peito batesse no chão da piscina. Como resultado, dizem que Zac engoliu uma grande quantidade de água e a segurança do local teve que ajudá-lo a sair da piscina.

Disseram-nos que Zac estava correu para o hospital como medida de precaução e eventualmente libertado.

Desde então, Zac tem se mantido discreto, mas agora ele emergiu e está pronto para sair e se misturar.