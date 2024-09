Zak Bagans ensaca restos mortais do serial killer Samuel Little para o museu assombrado

A estrela de “Ghost Adventures” disse ao TMZ que seu assombrado Museu de Las Vegas agora abriga os restos mortais totalmente selados de Little – um dos serial killers mais prolíficos da história dos EUA, com 93 vítimas confessadas.

Zak nos contou que no fim de semana também recebeu o portfólio de Little com retratos desenhados à mão de suas vítimas, junto com seus pertences da prisão desde o momento de sua morte. Isso inclui desde roupas e sapatos até TV, itens de higiene e até kit de arte.