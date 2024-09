Zayn Malik e Gigi Hadid comemoram o aniversário da filha Khai e revelam seu nome completo

Gigi Hadid dar Zayn Malik podem não estar mais juntos, mas eles compartilham uma coisa importante em suas vidas… sua filha, Khai.

As duas celebridades encheram de amor a filha no Instagram na quinta-feira, quando o filho completou 4 anos.

A supermodelo acessou o site de compartilhamento de fotos para compartilhar um vislumbre da festa de 4º aniversário de Khai … que combinou um tema de arco-íris, “The Mandalorian” e “Descendants” do Disney Channel.

Khai apagou as velas de um enorme bolo Baby Yoda… que tinha camadas de arco-íris no interior. Havia também um grande escorregador inflável, além de uma estação de artes e ofícios… provando que Gigi não poupou despesas no aniversário de seu filho.

No entanto, os fãs mais atentos notaram um detalhe da festa que parecia revelar o nome completo de Khai… um pergaminho real falso anunciando a matrícula do menino de 4 anos na Auradon Prep, a escola central dos filmes ‘Descendentes’.

Se você olhar mais de perto, o nome diz Khai Malik… confirmando pela primeira vez que Khai tem o sobrenome do pai.

Embora não esteja claro se Zayn estava presente na grande festa de aniversário de Khai, o cantor recorreu às redes sociais para compartilhar sua própria homenagem à criança… onde ele a chamou de “a pessoa mais importante do mundo”. [his] vida.”

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Ele continuou… “Eu te amo mais do que as palavras me permitem expressar, além do orgulho de chamá-la de minha filha.. grato por cada segundo que passo ao seu lado, enquanto você se torna a pessoa incrível que sei que já é. Há quatro anos, minha vida mudou para sempre e eu não seria o homem que sou hoje sem você.”

Gigi e Zayn tiveram um relacionamento intermitente por 6 anos, começando em 2015. A dupla bem vindo Khai em setembro de 2020… apenas para terminar para sempre no próximo ano.

Os ex-namorados parecem ter uma boa relação de co-parentalidade… mesmo depois de Gigi movimentos são com ator Bradley Cooper.

No ano passado, Zayn compartilhou no podcast “Call Her Daddy” que “co-parentalidade é bom” com Gigi… observando que eles estão se concentrando em ter um relacionamento amigável pelo bem de Khai.

Gigi sugeriu seu relacionamento amigável na quinta-feira, aparentemente fazendo referência à música “Dusk Till Dawn” de Zayn na legenda dela homenagem de aniversário.