Zlatan Ibrahimović sobre o AC Milan: ‘Eu sou o chefe, eu estou no comando’

O ex-atacante do AC Milan Zlatan Ibrahimović discutiu o papel executivo que ocupa no clube italiano antes da derrota para o Liverpool na Liga dos Campeões na terça-feira, dizendo que “os outros trabalham para mim”.

Os donos do Milan, RedBird Capital, anunciaram em dezembro de 2023 que Ibrahimović havia se juntado como um parceiro operacional com a missão de ser um consultor sênior do clube. O grande sueco anunciou sua aposentadoria do futebol no final da temporada 2022-23 após passagens pelo Milan, Ajax, Juventus, Inter de Milão, Paris Saint-Germain, Manchester United, Barcelona e LA Galaxy.

Questionado pela Sky Sport para esclarecer seu papel, Ibrahimović, 42, disse: “Eu sou o chefe e estou no comando, todos os outros trabalham para mim.”

Ibrahimović respondeu a uma pergunta sobre as críticas ao seu trabalho feitas pelo ex-diretor do clube, Zvonimir Boban.

“Quando o leão vai embora, os gatinhos chegam. Quando o leão volta, os gatinhos desaparecem”, disse Ibrahimović. “O nível é muito baixo, há muita conversa, mas eu só penso em trabalhar. Eu estava ausente por motivos pessoais, mas estou aqui desde o primeiro dia.”

Ibrahimović falou muito bem do negócio de transferências do Milan na janela de verão.

“Foi exatamente como queríamos, tudo o que procurávamos e que faltava, conseguimos. O último foi [Tammy] Abraham, para fornecer um reforço extra no ataque.”