10 perguntas sobre os quarterbacks da NFL: preocupações iniciais, começos quentes

Testemunhamos um primeiro mês tumultuado da temporada de 2024 da NFL no centro. O jogo do quarterback tem subido e descido, como evidenciado pelas 202,8 jardas de passes por jogo da liga até agora – a média mais baixa em quatro semanas em mais de duas décadas.

Josh Allen lidera a liga no QBR (82,3) em quatro partidas, seguido por Sam Darnold (73,5). Jordan Love voltou no fim de semana passado após uma lesão no MCL na abertura da temporada, enquanto Tua Tagovailoa está no IR após sua terceira concussão como jogador da NFL. Andy Dalton substituiu Bryce Young na Carolina, e o novato Jayden Daniels teve um início histórico. Então, sim, já vimos tudo.

Decidimos verificar 10 chamadores após a Semana 4, e nossos repórteres da NFL Nation responderam a grandes perguntas sobre situações-chave na posição mais importante do jogo. Vamos começar com o sucesso inicial de Allen junto com um novo núcleo receptor. (As 10 questões estão listadas em ordem alfabética por equipe.)

Qual é a principal conclusão do início quente de Josh Allen com um elenco de apoio muito diferente?

Allen ainda é Allen, não importa quais sejam seus alvos. Mesmo com as questões em torno da quase completamente nova sala de wide receiver do Bills, Allen ainda está mostrando que é um dos melhores quarterbacks da NFL. O jogo de domingo contra os Ravens foi uma queda para um ataque que marcou mais de 35 pontos nos primeiros três jogos, mas o trabalho mais amplo mostra que Allen se adaptou bem aos novos alvos.

Ele jogou em nível de MVP, limitando as viradas gerais com zero interceptações. É a primeira vez que ele passa os primeiros quatro jogos sem escolha, e está empatado em sua segunda maior sequência consecutiva em qualquer momento de sua carreira. Embora não haja um receptor número 1 claro como Stefon Diggs foi na temporada passada, Allen está mostrando fortes conexões com Khalil Shakir e o tight end Dalton Kincaid. O novato Keon Coleman também fez algumas conquistas impressionantes. – Alaina Getzenberg, repórter do Bills

Qual é o nível de preocupação da comissão técnica dos Browns com as dificuldades de Deshaun Watson?

Watson postou o QBR mais baixo de todos os passadores qualificados (23,7) e tem uma média de 4,9 jardas por tentativa em quatro jogos. Mas a comissão técnica acredita que houve momentos brilhantes para construir. Contra os Raiders, ele lançou um touchdown verde que foi anulado por uma penalidade de retenção, e o recebedor Amari Cooper deixou cair outra moeda que levou a uma interceptação.

O técnico Kevin Stefanski reconheceu que Watson pode ser melhor, mas disse o mesmo sobre seu elenco de apoio, que tem sido atormentado por quedas e vazamentos na proteção. – Daniel Oyefusi, repórter dos Browns

Como os Jaguars estão lidando com as dificuldades iniciais de Trevor Lawrence enquanto tentam obter a primeira vitória da temporada?

Eles estão tentando colocá-lo em um ritmo para fazê-lo rolar. Jacksonville convocou alguns lances curtos e rápidos contra o Houston, incluindo ação na linha do gol para um touchdown. Mas o maior problema de Lawrence é que ele está perdendo lances normais que deveriam ser fáceis para os quarterbacks da NFL – como derrubar Christian Kirk em uma rota de poste que teria sido um touchdown seguro e enviar por via aérea um passe para Brian Thomas Jr.

É uma mistura de enfrentar muita pressão (32,6% de suas quedas) e – como disse o técnico Doug Pederson – ficar muito empolgado em algumas jogadas. Navegar por essas duas questões ajudará a colocar Lawrence no caminho certo. E Pederson acredita que assim que Lawrence tiver uma série de sucessos, ele se parecerá com o quarterback que era no primeiro semestre de 2023, antes das lesões se acumularem. – Michael DiRocco, repórter dos Jaguars

O que é mais surpreendente no começo quente de Sam Darnold?

Darnold jogou apenas cinco snaps – e lançou apenas dois passes – quando os Vikings estavam perdendo. E todos os cinco snaps vieram no primeiro trimestre da semana 1.

Já sabíamos que Darnold pousou em uma posição favorável ao quarterback, desde treinador até pessoal e esquema. Mas os Vikings estão em segundo lugar na NFL, com 38 pontos no primeiro quarto, e têm sido tão bons no geral que Darnold não ficou sobrecarregado com situações estressantes.

Darnold, é claro, fez alguns lances de alta alavancagem e liderou importantes tentativas de pontuação no final dos jogos. Os passes de terceira descida para os recebedores Jalen Nailor na Semana 2 e Justin Jefferson na Semana 4 se destacam em particular. Mas não há como substituir a vantagem de jogar desde a frente devido à flexibilidade que isso confere às jogadas e ao estresse que coloca nas defesas adversárias. É mais uma ajuda que Darnold obteve em seu novo ambiente. – Kevin Seifert, repórter dos Vikings

jogar 1:43 Os Vikings ultrapassaram os Leões como melhor time da NFC Norte? Jeff Saturday e Domonique Foxworth derrotaram a NFC North com os Vikings por 4-0 e os Leões por 3-1.

Quando poderemos ver Drake Maye começar pela primeira vez?

O veterano Jacoby Brissett recebeu 40 rebatidas de quarterback, então Maye pode começar já na semana 6 se esse ritmo continuar. É difícil imaginar Brissett passando a temporada dessa maneira. Como disse o técnico Jerod Mayo no domingo: “Ele está dando alguns chutes fortes e continua se levantando. Às vezes você fica tipo, ‘Cara, ele está bem?'”

Se Brissett continuar se recuperando, a eventual passagem da tocha para Maye dependerá destes fatores: como Brissett está jogando, o crescimento contínuo de Maye nos bastidores e se os Patriots podem apoiar o novato com melhor jogo de linha ofensiva e separação consistente de receptores. Por enquanto, faz sentido ver as coisas através deste instantâneo semanal. Mayo também reconheceu na segunda-feira que Brissett continua QB1. – Mike Reiss, repórter dos Patriots

Qual é a maior coisa que Daniel Jones pode fazer para provar que é o cara dos Giants além deste ano?

Ganhe jogos e consiga números enormes. É tão simples. Jones precisa ser um dos melhores zagueiros da liga nos últimos 13 jogos para ser titular dos Giants após esta temporada. Atualmente, ele está no meio do pelotão no QBR (55,7) e ficou em 25º lugar em percentual de conclusão (63,2%).

A equipe já buscava substituí-lo na entressafra passada. Parece quase certo que os Giants farão o mesmo novamente no draft do próximo ano, a menos que Jones prove que é um quarterback do calibre do Super Bowl. “Este é o ano para Daniel”, disse o gerente geral Joe Schoen neste verão no “Hard Knocks”. “O plano o tempo todo era dar a ele alguns anos. Ele será nosso cara pelos próximos 10 anos? Ou precisamos mudar e encontrar outra pessoa?”

Jones precisa levar seu jogo a um nível imprevisto para que Nova York não encontre outra pessoa. – Jordan Raanan, repórter do Giants

Foi ambicioso esperar que Aaron Rodgers já estivesse em sua melhor forma?

Sim, não era realista esperar Rodgers vintage semana após semana no primeiro mês da temporada. Ele é um quarterback de 40 anos que saiu de uma cirurgia no tendão de Aquiles. Você achou que ele seria o 2021 Rodgers fora do portão?

Rodgers ficou em 19º lugar no Total QBR (50,1). Ele mostrou sua forma de MVP na vitória da Semana 3 sobre os Patriots, destacado por sua capacidade de estender as jogadas, mas parecia ter sua idade contra o Broncos na Semana 4. Pode ser uma prévia do que está por vir: deslumbrante semana, pedestre na semana seguinte. Assim é a vida aos 40. – Rich Cimini, repórter dos Jets

O que os Eagles podem fazer para mitigar os problemas de rotatividade de Jalen Hurts?

Hurts fez apenas uma interceptação durante o campo de treinamento neste verão, enquanto jogava principalmente com o que chama de “armador” – tirando a bola de suas mãos rapidamente com arremessos curtos e rítmicos para seus armadores. A história tem sido diferente ao longo de quatro jogos, já que o tempo médio de Hurts antes dos arremessos de 3,1 segundos ocupa o 32º lugar entre todos os zagueiros. Ele tem cinco fumbles (três perdidos) e quatro interceptações em quatro jogos.

A única constante neste ataque tem sido o running back Saquon Barkley, que ocupa o terceiro lugar em jardas corridas (435) e tem uma média de 6,0 jardas por corrida. Inclinar-se para o jogo de chão e colocar o Hurts em situações de segunda e terceira descidas mais favoráveis ​​ajudará a manter as viradas ao mínimo. – Tim McManus, repórter dos Eagles

Quais são as novidades sobre a situação do QB1 dos Steelers daqui para frente? Este é oficialmente o trabalho de Justin Fields?

O técnico Mike Tomlin não tocará no gráfico de profundidade até que Russell Wilson esteja saudável o suficiente para jogar – então Fields não será nada além de titular interino até então. Fields não se importa em ser QB2; como ele disse: “Uma listagem na tela do computador? Não, estou bem.”

Desde que agravou a lesão na panturrilha no campo de treinamento em 5 de setembro, Wilson tem praticado de forma limitada e inativo em todos os jogos. Para voltar a campo, ele precisará participar plenamente dos treinos e mostrar a Tomlin que é capaz de ser produtivo e ao mesmo tempo se proteger.

Fields melhorou a cada jogo, apesar dos inícios lentos e dos erros recorrentes na troca de snap com o pivô Zach Frazier. Ele virou a bola apenas uma vez e, contra os Colts, se tornou o primeiro jogador na história do Steelers com 300 jardas de passe, 50 jardas de corrida e dois touchdowns de corrida em um jogo, de acordo com a ESPN Research. – Brooke Pryor, repórter do Steelers

jogar 1:04 Justin Fields é um QB de fantasia inicial? Field Yates e Liz Loza examinam o estoque de fantasia de Justin Fields antes de um confronto contra os Cowboys.

Quais são as três palavras que melhor descrevem a campanha de estreia de Jayden Daniels até agora?

Equilíbrio, precisão, humildade.

Chegou ao ponto que o técnico Dan Quinn precisa de um dicionário de sinônimos para encontrar uma palavra além de “equilíbrio” para descrever a presença de Daniels no bolso. Um exemplo: Daniels não vacilou sob pressão contra o Bengals, entregando uma moeda de 27 jardas para Terry McLaurin enquanto era atingido. Ele completou 82,1% de seus passes, mas a precisão fica ainda mais evidente em sua capacidade de levar os jogadores a mais jardas após a recepção. O equilíbrio e a precisão também explicam ter uma rotatividade.

E a humildade veio à tona quando, dois dias após a vitória de Cincinnati, ele se referiu ao jogo como “apenas mais um jogo” e que estava aqui apenas para cumprir sua 1/11 parte no ataque. É por isso que os companheiros de equipe gravitam em torno dele. – John Keim, repórter do Comandante