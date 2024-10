2024 MLB Championship Series: escalações, programações e atualizações do dia 2

É um dia de dois jogos na League Championship Series. Primeiro, o Los Angeles Dodgers busca estender sua seqüência de entradas sem gols com um jogo bullpen contra o New York Mets, que tentará evitar voltar para o Queens em um buraco de dois jogos. Então, o New York Yankees recebe o Cleveland Guardians em um jogo da série do campeonato contra um time diferente do Houston Astros pela primeira vez desde 2012. Será que Carlos Rodon pode mudar o tom das recentes lutas do ALCS dos Yankees?

Fornecemos escalações, atualizações ao vivo e análises à medida que os jogos são disputados, seguidos de nossas conclusões após cada arremesso final.

Os confrontos de hoje

*Todos os horários do leste

Dodgers lideram a série por 1-0

Confronto de arremessos: Sean Manaea (12-6, 3,47 ERA) vs. Ryan Brasier (1-0, 3,54 ERA)

Escalações

Mets

Francisco Lindor (S)SS

Marco Vientos (R) 3B

Brandon Nimmo (L) LF

Pete Alonso (R) 1B

Starling Marte (R) RF

Jesse Winker (E) DH

José Iglesias (R) 2B

Tyrone Taylor (R) CF

Francisco Álvarez (R) C

Dodgers

Shohei Ohtani (E) DH

Mookie Betts (R) RF

Teoscar Hernández (R) LF

Freddie Freeman (E) 1B

Will Smith (R)C

Tommy Edman (S)SS

Max Muncy (L) 3B

Kike Hernández (R) 2B

Andy Páginas (R) CF

Série empatada em 0 a 0

Confronto de arremessos: Alex Cobb (2-1, 2,76 ERA) vs. Carlos Rodon (16-9, 3,96 ERA)

Escalações

Guardiões

Steven Kwan (E) LF

David Fry (R) DH

José Ramírez (S) 3B

Lane Thomas (R) CF

Josh Naylor (E) 1B

Jhonkensy Noel (R) RF

Bo Naylor (L) C

Andrés Giménez (L) 2B

Brayan Rocchio (S)SS

Ianques

Gleyber Torres (R) 2B

Juan Soto (L) RF

Aaron Juiz (R) CF

Austin Wells (L) C

Giancarlo Stanton (R) DH

Jazz Chisholm Jr.

Anthony Volpe (R) SS

Anthony Rizzo (E) 1B

Alex Verdugo (L) LF