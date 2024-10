2024 MLB Division Series: atualizações ao vivo, análises do dia 1

É hora da série de divisão!

Depois de uma rodada curinga que fez jus ao seu nome, as oito equipes da série da divisão iniciam a busca pelo título no sábado. Primeiro, o Detroit Tigers visita o Cleveland Guardians (13h08), seguido por outro confronto entre divisões, quando o New York Mets enfrenta o Philadelphia Phillies (16h08). Mais tarde, o Kansas City Royals procura renovar uma rivalidade histórica com o New York Yankees (18h38), o cabeça-de-chave número 1 do AL, enquanto o líder da NL, o Los Angeles Dodgers, recebe o San Diego Padres (20h38).

Nós ajudamos você quando a série melhor de cinco começa com confrontos, atualizações ao vivo e análises ao longo do dia, seguidas por nossas conclusões após o arremesso final de cada jogo.

Os confrontos de hoje

* Todos os horários do leste

Detroit Tigers x Cleveland Guardians, 13h08

Confronto de arremessos: Tyler Holton (7-2, 2,19 ERA) vs. Tanner Bibee (12-8, 3,47 ERA)

Recorde de confronto direto na temporada regular de 2024: Cleveland venceu por 7-6

Parker Meadows (L) CF

Carpinteiro Kerry (L) DH

Matt Vierling (R) RF

Riley Greene (L) LF

Colt Keith (L) 2B

Spencer Torkelson (R) 1B

Zach McKinstry (E) 3B

Trey Sweeney (E) SS

Jake Rogers (R)C

Guardiões

Steven Kwan (E) LF

David Fry (R) DH

José Ramírez (S) 3B

Josh Naylor (E) 1B

Lane Thomas (R) CF

Andrés Giménez (L) 2B

Jhonkensy Noel (R) RF

Bo Naylor (L) C

Brayan Rocchio (S)SS

New York Mets x Philadelphia Phillies, 16h08

Confronto de arremessos: Kodai Senga (1-0, 3,38 ERA) vs. Zack Wheeler (16-7, 2,57 ERA)

Recorde de confronto direto na temporada regular de 2024: Phillies venceu por 7-6

Escalações iniciais:

Mets

A definir

Filadélfia

Kyle Schwarber (E) DH

Trea Turner (R) SS

Bryce Harper (L) 1B

Nick Castellanos (R) RF

Alec Bohm (R) 3B

Bryson Stott (E) 2B

JT Realmuto (R) C

Brandon Marsh (E) LF

Johan Rojas (R) CF

Kansas City Royals x New York Yankees, 18h38

Confronto de arremessos: Michael Wacha (13-8, 3,35 ERA) vs. Gerrit Cole (8-5, 3,41 ERA)

Recorde de confronto direto na temporada regular de 2024: Yankees venceu por 5-2

Escalações iniciais:

Realeza

A definir

Ianques

A definir

San Diego Padres x Los Angeles Dodgers, 20h38

Confronto de arremessos: Dylan Cease (14-11, 3,47 ERA) vs. Yoshinobu Yamamoto (7-2, 3,00 ERA)

Recorde de confronto direto na temporada regular de 2024: Padres venceu por 8-5

Escalações iniciais:

Padres

A definir

Dodgers

A definir