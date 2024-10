2024 MLB Division Series: atualizações ao vivo do dia 6, análise

É hora de vencer ou voltar para casa para o Cleveland Guardians e o Kansas City Royals na American League Division Series.

No primeiro dos dois jogos do ALDS de quinta-feira, os Guardians tentarão evitar que sua temporada termine nas mãos dos crescentes Detroit Tigers. Então, no confronto final, o Royals tentará evitar que o New York Yankees comemore uma vaga no ALCS em seu campo em Kansas City.

Temos tudo sob controle, desde atualizações e análises ao vivo durante os jogos até conclusões após o lance final e o que vem por aí para cada equipe.

Ir para: Atualizações ao vivo | Escalações, confrontos

Atualizações ao vivo





Os confrontos de hoje

* Todos os horários do leste

Cleveland Guardians contra Detroit Tigers, 18h08

Detroit lidera a série 2-1

Confronto de arremessos: Tanner Bibee (12-8, 3,47 ERA) vs. Reese Olson (4-8, 3,53 ERA)

Escalações iniciais:

Guardiões

Steven Kwan (E) LF

Kyle Manzardo (E) DH

José Ramírez (S) 3B

Josh Naylor (E) 1B

Lane Thomas (R) CF

Will Brennan (E) RF

Andrés Giménez (L) 2B

Bo Naylor (L) C

Brayan Rocchio (S)SS

Tigres

Parker Meadows (L) CF

Carpinteiro Kerry (L) DH

Matt Vierling (R) RF

Riley Greene (L) LF

Colt Keith (L) 2B

Spencer Torkelson (R) 1B

Zach McKinstry (E) 3B

Trey Sweeney (E) SS

Jake Rogers (R)C

New York Yankees contra Kansas City Royals, 20h08

Nova York lidera a série 2-1

Confronto de arremessos: Gerrit Cole (8-5, 3,41 ERA) vs. Michael Wacha (13-8, 3,35 ERA)

Escalações iniciais:

Ianques

Gleyber Torres (R) 2B

Juan Soto (L) RF

Aaron Juiz (R) CF

Austin Wells (L) C

Giancarlo Stanton (R) DH

Jazz Chisholm Jr.

Anthony Volpe (R) SS

Alex Verdugo (L) LF

Jon Berti (R) 1B

Realeza

Michael Massey (E) 2B

Bobby Witt Jr.

Vinnie Pasquantino (L) DH

Salvador Perez (R) C

Yuli Gurriel (R) 1B

MJ Melendez (L) LF

Tommy Pham (R) RF

Kyle Isbel (L) CF

Maikel Garcia (R) 3B