2024 NFL Semana 7: Probabilidades e linhas de aposta para cada jogo

Há 15 jogos na lista da NFL na Semana 7, começando com o Denver Broncos e o New Orleans Saints na quinta-feira, e continuando no domingo para o terceiro e último jogo da temporada em Londres, que terá o Jacksonville Jaguars recebendo o New England Patriots em Wembley. Estádio.

O jogo de domingo à noite contará com o novo visual do New York Jets no Pittsburgh Steelers, enquanto o jogo duplo “Monday Night Football” terá o Baltimore Ravens na estrada contra o Tampa Bay Buccaneers (20h15 ET na ESPN, ABC e ESPN + ) enquanto o Los Angeles Chargers visitará o Arizona Cardinals (21h ET exclusivamente na ESPN +

Aqui está uma olhada em todos os jogos da Semana 7. Índice de Poder do Futebol (FPI) da ESPN Analytics. Probabilidades atuais no momento da publicação. Para obter as probabilidades mais atuais, acesse ESPN BET

Denver Broncos -2,5 vs.

Quinta-feira, 20h15 horário do leste dos EUA, vídeo principal

Movimento da linha: Santos Abertos -0,5

Linha de dinheiro: Broncos (-130); Santos (+110)

Total: 37,5; Aberto: 37,5

Favorito do FPI: Broncos por 0,5, 51,5% para vencer definitivamente

Patriotas da Nova Inglaterra x Jacksonville Jaguars -5,5

Domingo, 9h30 horário do leste dos EUA, NFL Net

Linha de dinheiro: Patriotas (+200); Jaguares (-240)

Total: 42,5; Aberto: 41,5

Favorito do FPI: Jaguares por 8, 69,6% para vencer definitivamente

Cincinnati Bengals -6 vs.

Domingo, 13h horário do leste dos EUA, CBS

Linha de dinheiro: Bengalas (-250); Marrons (+210)

Total: 43,5; Aberto: 44,5

Favorito do FPI: Bengals por 4,7, 62% para vencer imediatamente

Titãs do Tennessee x Buffalo Bills -8

Domingo, 13h horário do leste dos EUA, CBS

Linha de dinheiro: Titãs (+340); Contas (-425)

Total: 41,5; Aberto: 42,5

Favorito do FPI: Contas em 8,6, 71,5% para vencer imediatamente

Miami Dolphins x Indianapolis Colts -3,5

Domingo, 13h horário do leste dos EUA, FOX

Linha de dinheiro: Golfinhos (+145); Colts (-170)

Total: 43,5; Aberto: 42,5

Favorito do FPI: Colts por 8,9, 72,3% para vencer definitivamente

Philadelphia Eagles -3,5 vs.

Domingo, 13h horário do leste dos EUA, FOX

Linha de dinheiro: Águias (-175); Gigantes (+150)

Total: 42,5; Aberto: 45,5

Favorito do FPI: Eagles por 5,2, 63,7% para vencer definitivamente

Seattle Seahawks x Atlanta Falcons -2,5

Domingo, 13h horário do leste dos EUA, FOX

Linha de dinheiro: Seahawks (+125); Falcões (-145)

Total: 50,5; Aberto: 49,5

Favorito do FPI: Falcons por 3,1, 58,3% para vencer imediatamente

Detroit Lions x Minnesota Vikings -2,5

Domingo, 13h horário do leste dos EUA, FOX

Linha de dinheiro: Leões (+110); Vikings (-130)

Total: 49,5; Aberto: 50,5

Favorito do FPI: Leões por 2,8, 57,3% para vencer imediatamente

Houston Texans x Green Bay Packers -2,5

Domingo, 13h horário do leste dos EUA, CBS

Linha de dinheiro: Texanos (+125); Empacotadores (-145)

Total: 47,5; Aberto: 47,5

Favorito do FPI: Packers por 3, 57,8% para vencer imediatamente

Carolina Panthers vs. Comandantes de Washington -7,5

Domingo, 16h05 horário do leste dos EUA, CBS

Movimento da linha: Comandantes Abertos -9,5

Linha de dinheiro: Panteras (+290); Comandantes (-360)

Total: 51,5; Aberto: 50,5

Favorito do FPI: Comandantes por 9,1, 73% para vencer imediatamente

Las Vegas Raiders x Los Angeles Rams -6,5

Domingo, 16h05 horário do leste dos EUA, CBS

Linha de dinheiro: Invasores (+250); Carneiros (-300)

Total: 43,5; Aberto: 44,5

Favorito do FPI: Rams por 5,4, 63,9% para vencer definitivamente

Kansas City Chiefs x San Francisco 49ers -1,5

Domingo, 16h25 horário do leste dos EUA, FOX

Linha de dinheiro: Chefes (+100); 49ers (-120)

Total: 47,5; Aberto: 46,5

Favorito do FPI: 49ers por 0,3, 51,7% para vencer imediatamente

New York Jets -1 vs.

Domingo, 20h20 horário do leste dos EUA, NBC, Peacock

Movimento da linha: Steelers abertos -1,5

Linha de dinheiro: Jatos (-120); Steelers (+100)

Total: 37,5; Aberto: 37,5

Favorito do FPI: Steelers por 0,2, 50,9% para vencer imediatamente

Baltimore Ravens -3,5 vs.

Segunda-feira, 20h15 horário do leste dos EUA, ESPN, ABC

Linha de dinheiro: Corvos (-190); Bucaneiros (+160)

Total: 48,5; Aberto: 50,5

Favorito do FPI: Ravens por 3,3, 58,1% para vencer definitivamente

Los Angeles Chargers -2,5 vs.

Segunda-feira, 21h horário do leste dos EUA, ESPN +

Linha de dinheiro: Carregadores (-145); Cardeais (+125)

Total: 43,5; Aberto: 43,5

Favorito do FPI: Cardinals por 1,2, 52,9% para vencer imediatamente