4 pessoas mortas após colisão de helicóptero com torre de rádio capturadas em vídeo

A tragédia atingiu a área de Houston quando um helicóptero colidiu com uma torre de rádio na noite passada e caiu no chão… matando 4 pessoas, incluindo uma criança.

O momento em que o helicóptero atingiu a torre de rádio foi capturado pela câmera… e uma testemunha capturou as consequências da tragédia.

Assista ao vídeo… uma bola de fogo cai no chão enquanto os destroços começam a desmoronar ao seu redor – chocando os moradores da área. A fumaça enche o ar, enquanto a área ao redor é incendiada.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes confirmou ao USA Today… o helicóptero, conhecido como Robinson R44, colidiu com uma torre de rádio local no domingo à noite, depois que o helicóptero decolou do aeroporto de Ellington em um passeio aéreo.