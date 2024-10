49ers e Brock Purdy seguram Seahawks para recuperar a liderança da NFC West

SEATTLE – O San Francisco 49ers resistiu e derrotou os Seahawks por 36-24.

Na preparação para a noite de quinta-feira, os 49ers não chegaram a considerá-lo um jogo “obrigatório”.

Matematicamente, pelo menos, não existe tal coisa na Semana 6 da temporada da NFL. Mas o lado defensivo Nick Bosa e seus companheiros foram claros em sua avaliação de terça-feira de que esta era a coisa mais próxima possível dadas as circunstâncias.

Com 2-3 no geral e 0-2 na divisão NFC West, uma derrota para os Seahawks não teria enterrado a temporada dos 49ers, mas teria cavado um buraco bem fundo.

Mesmo com as coisas se acumulando contra o San Francisco na noite de quinta-feira em Seattle – mais lesões, ângulos de replay invisíveis e problemas com equipes especiais, para citar alguns – os 49ers enviaram um lembrete de que não permitirão que a janela do Super Bowl feche sem um lutar.

De alguma forma, esses Niners, mesmo com 3-3, estão de volta ao topo da divisão, empatados com Seattle, mas agora segurando o desempate no confronto direto.

Isso aconteceu apesar de jogar sem o cornerback Charvarius Ward e perder o running back Jordan Mason (ombro esquerdo) e o safety Malik Mustapha (tornozelo) devido a lesões que os mantiveram afastados por grande parte do jogo, enquanto viam outros, como o tight end George Kittle e o recebedor Deebo Samuel Sr., saiu mancando do campo em vários pontos.

Além do mais, os 49ers superaram um incidente bizarro de arbitragem em que o técnico Kyle Shanahan desafiou o retornador dos Seahawks, Dee Williams, que tocou um chute e o San Francisco o recuperou bem no território de Seattle. As autoridades confirmaram a decisão de que Williams não tocou no assunto, embora houvesse replays “aprimorados” mostrados aos telespectadores que sugeriam que ele o fez.

A NFL disse em um relatório de pool que a liga não recebeu o replay mostrando a bola tocando a mão de Williams até que fosse tarde demais.

“Uma vez [referee Craig Wrolstad] fez seu anúncio e voltaram da TV, a rede teve uma imagem aprimorada que eles não enviaram até depois de transmitirem seu anúncio”, disse o vice-presidente de replay instantâneo, Mark Butterworth.

Os 49ers provavelmente deveriam ter eliminado Seattle muito antes. Mas eles deixaram claro durante as primeiras seis semanas que nada será fácil este ano. Na noite de quinta-feira, os Niners provaram que estão prontos para o desafio quando as coisas não vão bem.

Brock Purdy lançou três touchdowns, dois para TE George Kittle Joe Nicholson/Imagn Imagens

Análise do QB: Brock Purdy esteve sob pressão durante grande parte do jogo de quinta-feira, mas isso não o impediu de encontrar maneiras de fazer as jogadas necessárias para conseguir a vitória. Purdy terminou 18 de 28 para 255 jardas com três touchdowns e nenhuma interceptação. Era exatamente o que os 49ers precisavam.

Tendência preocupante: Em algum momento, os 49ers terão que fazer algo a respeito dos problemas de seus times especiais. Foi um problema nos maiores momentos da derrota no Super Bowl LVIII contra o Kansas City Chiefs e persistiu nos primeiros seis jogos desta temporada.

Na noite de quinta-feira, os Niners pareciam prestes a eliminar os Seahawks com um touchdown para abrir o segundo tempo. Mas eles devolveram esses pontos quase instantaneamente, permitindo um retorno de chute de 97 jardas para um touchdown.

Isso além do punt falso que eles permitiram para uma primeira descida que transformou o jogo da semana 3 contra o Los Angeles Rams em uma derrota, o chute de 39 jardas que eles permitiram que levou o chutador Jake Moody a se machucar na derrota da semana passada para o Cardinals e um punhado de outros erros caros nesta temporada.

É difícil fazer grandes mudanças nas equipes especiais no meio da temporada, mas algo tem que acontecer. Breve.

Forro de prata: Lesões em Mason e Ward deixaram o 49ers recorrendo a dois novatos para preencher a lacuna. Houve alguns momentos difíceis, mas o cornerback Renardo Green e o running back Isaac Guerendo estiveram à altura da tarefa, fazendo duas jogadas que ajudaram a encerrar o jogo.

Green interceptou o quarterback dos Seahawks, Geno Smith, no quarto período para ajudar os Niners a ampliar a vantagem para dois dígitos, e Guerendo terminou com 10 corridas para 99 jardas, incluindo uma explosão de 76 jardas que acabou com qualquer esperança de retorno de Seattle. -Nick Waggoner

Próximo jogo: vs Chiefs (16h25 horário do leste dos EUA, domingo, 20 de outubro)

Smith e os Seahawks não conseguiram superar uma desvantagem de dois pontos no primeiro tempo. Joe Nicholson/Imagn Imagens

Seahawks substituiu o técnico Pete Carroll na entressafra e instalou novos esquemas em ambos os lados da bola, incluindo a defesa que levou a melhor sobre San Francisco na última véspera de Natal, enquanto o novo técnico Mike Macdonald ainda era o coordenador dos Ravens.

Embora essa mudança tenha proporcionado esperança de que eles pudessem finalmente superar o obstáculo que tem sido o 49ers, o novo visual Seahawks teve praticamente o mesmo resultado na noite de quinta-feira contra seu rival NFC West.

Este não foi tão desigual quanto os cinco confrontos anteriores, que os 49ers venceram por um placar combinado de 148-72. Mais uma vez, os Seahawks se beneficiaram de uma chamada perdida que teria colocado os 49ers em posição de pontuação, e foram derrotados por 483-358.

Este estava se preparando para ser outra explosão antes que os Seahawks voltassem no terceiro quarto para fazer disso um jogo. Foi um esforço valente para uma equipe que está com poucos jogadores e desgastada depois de disputar três partidas em 11 dias, mas o resultado foi uma terceira derrota consecutiva que interrompeu todas as boas vibrações que se seguiram ao início de 3-0.

E se eles não conseguirem vencer os 49ers em casa enquanto a defesa do San Francisco estava em dificuldades e o ataque não tinha Christian McCaffrey, quando conseguirão?

“Dói ter perdido três consecutivas, perder para o seu rival de divisão em casa no horário nobre”, disse Macdonald “… Nossos rapazes lutaram até o último minuto, mas não estamos jogando bem o suficiente para vencer o time que precisamos vencer.”

Problemas familiares afetaram os Seahawks. Eles permitiram 228 jardas corridas, viraram a bola três vezes, começaram devagar e não conseguiram iniciar seu jogo de corrida.

“Temos que começar mais rápido”, disse Macdonald. “Temos que ganhar o diferencial takeaway. Essa é uma estatística da equipe. Só não estamos fazendo as coisas que bons times de futebol fazem para vencer jogos de futebol. Então, vamos atacá-lo. Vamos fazer uma pausa aqui e realmente voltar e dissecar tudo isso. Eu apenas disse a eles: ‘Vocês têm uma de duas opções: vocês podem desistir ou podem continuar lutando para consertar isso’, e é isso que vamos fazer. pendência.”

Análise do QB: A defesa dos 49ers conseguiu dificultar a vida de Smith, e foi mais do mesmo na noite de quinta-feira. Desta vez, não foi porque ele ficou impressionado com a pressão de São Francisco, como aconteceu nas reuniões anteriores. Mas ele não conseguiu fazer o suficiente com os bolsos limpos que conseguiu, arremessando para 312 jardas, um touchdown, duas interceptações e uma taxa de conclusão de 57,7%, nada parecida com a de Smith.

Sua primeira interceptação veio em um arremesso para Tyler Lockett, enquanto a segunda foi direto para o cornerback Green, que havia cruzado para DK Metcalf. Parecia que Smith esperava que Metcalf seguisse seu caminho de forma diferente, mas o QB aproveitou a bateria após o jogo, dizendo: “Foi uma interceptação, cara. Todos nós vimos. Jogada ruim minha.”

Tendência preocupante: Os Seahawks estão virando a bola muito mais do que tirando-a. Apenas quatro equipes tiveram uma margem de rotatividade pior do que a sua, com menos 3 na quinta-feira. Isso agora é menos-6 após as duas interceptações de Smith e o fumble perdido de Laviska Shenault Jr. Shenault expiou o erro retornando um pontapé inicial posterior de 97 jardas para um touchdown, mas esta não é uma tendência sustentável.

Seattle virou a bola 10 vezes em seis jogos.

“É provavelmente a maior coisa que está prejudicando nosso time de futebol”, disse Macdonald. “Temos que cuidar melhor da bola. Temos que praticá-la melhor. Você consegue o que enfatiza e aparentemente não estamos enfatizando o suficiente. Chutar, essa é minha responsabilidade.”

Maior buraco no plano de jogo: O jogo de corrida dos Seahawks continua sendo um problema. Ao longo dos primeiros cinco jogos, grande parte do problema foi que eles estavam se apoiando demais no jogo de passes, ficando em último lugar na NFL em taxa de rush projetada. Eles correram mais na noite de quinta-feira, mas não tiveram muito sucesso, totalizando apenas 52 jardas em 20 tentativas, antes que o grande déficit do segundo tempo os obrigasse a entrar no modo de arremesso. Kenneth Walker III marcou um touchdown, mas conseguiu apenas 32 jardas em 14 corridas. -Brady Henderson

Próximo jogo: no Falcons (13h horário do leste dos EUA, domingo, 20 de outubro)