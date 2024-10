49ers TE George Kittle prepara TD verde e marca outro

SANTA CLARA, Califórnia – O San Francisco 49ers moveu a bola com poucos problemas no primeiro tempo contra o Dallas Cowboys, mas teve apenas um par de gols para mostrar.

Os 49ers corrigiram rapidamente o problema para abrir o segundo tempo, marchando 60 jardas em 2:03 para recuperar a liderança em 13-10. O running back novato Isaac Guerendo, no lugar de Jordan Mason, que estava doente, mergulhou de 4 jardas depois que o tight end George Kittle recebeu um passe curto do quarterback Brock Purdy e correu 43 jardas para 4 jardas de Dallas.

O touchdown é o primeiro da jovem carreira de Guerendo depois que os Niners o selecionaram na quarta rodada do draft deste ano da NFL. Isso aconteceu depois que os 49ers tiveram uma média de 7,64 jardas por jogada no primeiro tempo, a média máxima que obtiveram nos primeiros dois quartos sem touchdown desde pelo menos 1991, de acordo com a Associated Press.

É a sexta vez em sete jogos que os Cowboys permitem pontos na primeira investida do terceiro quarto e no quinto touchdown nessa situação.

Não demorou muito para que os 49ers aumentassem sua nova vantagem, quando Kittle recebeu um passe para touchdown de 2 jardas de Purdy no canto direito da end zone para ampliar a vantagem para 20-10 faltando 7:14 para o fim. terceiro.

Para Kittle, o fundador do National Tight Ends Day, foi seu sexto touchdown na temporada, empatado em segundo lugar em sua carreira. O placar veio após a segunda interceptação do cornerback Deommodore Lenoir na temporada.