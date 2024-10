49ers temem que WR Brandon Aiyuk rompeu o ligamento cruzado anterior direito na derrota para o Chiefs

SANTA CLARA, Califórnia – Em um dia em que o San Francisco 49ers comemorou o retorno de um wide receiver, eles perderam outro – possivelmente para a temporada.

Brandon Aiyuk, que liderou os Niners na maioria das categorias de recepção nas últimas duas temporadas, sofreu o que a equipe teme ser uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito na derrota de domingo por 28-18 para o Kansas City Chiefs.

Se os novos testes que Aiyuk realizará nas próximas 24 horas confirmarem o diagnóstico, Aiyuk precisará de uma cirurgia e perderá o resto da temporada.

“É o que parece, mas não temos certeza”, disse o técnico Kyle Shanahan. “Estive errado antes. Então, rezando para que estejamos.”

Escolhas do Editor 2 Relacionado

No início do dia, Aiyuk era o único 49er saudável entre os três melhores jogadores do time. Jauan Jennings foi excluído na sexta-feira devido a uma lesão no quadril, enquanto Deebo Samuel chegou ao Levi’s Stadium com uma doença que foi anunciada cerca de 30 minutos antes do jogo, com a ressalva de que Samuel deveria jogar.

Samuel entrou em campo pouco antes do jogo começar e participou do sorteio, mas se movia lentamente. Ele jogou quatro snaps, mas rapidamente recuou para a linha lateral e não voltou. Ele não pegou ou carregou antes de seu dia terminar.

“Garganta, estômago, realmente cansado”, disse Shanahan. “Lutava para respirar, não conseguia recuperar o fôlego… ele continuou tentando lutar contra isso, mas quando ele estava lutando com a respiração e tudo mais, tivemos que desligá-lo.”

Embora os Niners estejam esperançosos de que Jennings e Samuel estarão de volta para o jogo da próxima semana contra o Dallas Cowboys, a situação de Aiyuk parece mais séria.

Faltando 48 segundos para o final do segundo quarto, o quarterback do Niners, Brock Purdy, encontrou Aiyuk entre dois defensores de Kansas City para um ganho de 15 jardas. Os defensores do Chiefs, Chamarri Conner e Trent McDuffie, convergiram para Aiyuk quando ele recebeu um golpe rasteiro, deixando seu joelho em uma posição precária.

Aiyuk permaneceu abaixado enquanto a equipe médica do Niners saiu para ajudar antes que ele pudesse se levantar, mancar lentamente para a linha lateral e seguir para a tenda médica. Ele foi para o vestiário logo em seguida e o retorno foi descartado na abertura do terceiro quarto.

“Você realmente não pode substituir, na minha opinião, um dos melhores recebedores da NFL”, disse o tight end do 49ers, George Kittle, sobre Brandon Aiyuk, que teme ter uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho direito. Cary Edmondson/Imagn Imagens

Ele teve duas recepções de 23 jardas no momento de sua partida, deixando as funções de recebedor para os veteranos Chris Conley e Ronnie Bell e os novatos Ricky Pearsall e Jacob Cowing.

“É uma merda”, disse o tight end George Kittle. “Eu amo Brandon Aiyuk, a energia que ele traz, o que ele pode fazer no campo de futebol, rotas, pegar a bola. Ele é um jogador de futebol incrível… Você realmente não pode substituir, na minha opinião, um dos melhores receptores na NFL.”

Os 49ers assinaram com Aiyuk uma extensão de quatro anos no valor de US$ 120 milhões em agosto, após uma extensa disputa contratual que quase resultou na negociação dele com vários times, incluindo Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns.

Em 2023, Aiyuk teve 75 recepções para 1.342 jardas e sete touchdowns a caminho do título de segundo time All-Pro. Mas ele teve um início mais lento este ano, com 25 recepções para 374 jardas e nenhuma pontuação.

Ainda assim, a derrota de Aiyuk não é pouca coisa, especialmente quando combinada com outras lesões significativas que continuam a se acumular para os Niners. Se Aiyuk perder um período prolongado, ele se juntará ao running back Christian McCaffrey (tendinite de Aquiles), ao linebacker Dre Greenlaw (rompimento de Aquiles), ao defensive tackle Javon Hargrave (rompimento de tríceps) e ao safety Talanoa Hufanga (rompimento de ligamentos no pulso) entre os principais 49ers para ficar fora por um período significativo de tempo.

Isso também colocaria pressão adicional sobre Pearsall, a 31ª escolha no draft de abril, para produzir mais rápido do que o esperado. Pearsall fez sua estreia no domingo, apenas 50 dias depois de sofrer um ferimento de bala no lado direito do peito em uma tentativa de assalto à mão de obra em São Francisco.

“O que BA faz pelo nosso ataque e por quem ele é e como companheiro de equipe e irmão nosso, cara, é triste”, disse Purdy. “Deseje a ele nada além do melhor e ore por ele. Então esse é o meu cara. E quando ele cai assim, obviamente temos outros caras que podem se apresentar e fazer seu trabalho muito bem… todos nós temos que nos unir como um grupo coletivamente, a unidade receptora e todos nós.”