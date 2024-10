5 supostos membros da OTF de Lil Durk acusados ​​de assassinato por aluguel de Quando Rondo Cousin, retaliando por King Von

Agentes federais atacaram e prenderam 5 homens em conexão com o tiroteio de agosto de 2022 em Los Angeles que matou Quando Rondo primo de … e agora eles estão sendo acusados ​​​​de conspiração para cometer assassinato de aluguel em retaliação por Rei Von está morrendo!!!

Os promotores federais da Califórnia anunciaram na quinta-feira a acusação do grande júri de Kavon Londres Concessão também conhecido como “Vonnie” … Deandre Dontrell Wilson também conhecido como “DeDe” … Keith Jones Também conhecido como “Flacka” … David Brian Lindsey também conhecido como “Browneyez” … dê Asa Houston também conhecido como “Boogie”.

De acordo com a acusação… os supostos membros da gangue OTF criaram uma recompensa e usaram um cartão de crédito associado à gravadora para reservar passagens aéreas para viajar de Chicago à Califórnia, a fim de caçar Quando depois de saber seu paradeiro.

Os federais afirmam que Grant voou em um jato particular de Miami a Cali para supervisionar a operação mortal e garantiu os quartos de hotel e outras ferramentas necessárias usadas para realizar o ataque.

Os federais afirmam que Grant ajudou a adquirir carros, máscaras de esqui e armas de fogo para executar o plano mortal, incluindo o aluguel de sedãs BMW e Infiniti equipados com placas falsas que o grupo supostamente usou.

Os promotores acreditam que Quando era o alvo pretendido e estava sentado no veículo no momento – mas as balas acabaram atingindo seu primo, Saviay’a Robinsonem vez de.